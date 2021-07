Nahuel Gallardo firmó su contrato con Colón

Eduardo Domínguez ya sumó dos nuevos jugadores para el torneo que comenzará este fin de semana con la visita del Sabalero, el domingo a las 18hs, ante River Plate en el estadio Monumental.

Ayer por la tarde, el defensor que llegó desde River terminó de convertirse en jugador de Colón con la firma del contrato. El hijo del "Muñeco", técnico del "Millonario", arribó a la ciudad de Santa Fe el domingo por la tarde y ayer ya entrenó con sus nuevos compañeros.

A la espera

Lo de Lucas Beltrán nació como consecuencia que no sería tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, debido a que no lo llevó a la pretemporada a Estados Unidos por un acto de indisciplina, con lo cual hizo los trabajos preparatorios con la Reserva. River quiere imponer una cláusula de salida en diciembre y junio del 2022, como consecuencia de poder repatriarlo o venderlo, para que no le suceda lo mismo que con Enzo Fernández, donde no tenía cláusula de salida y tuvo que desembolsar una importante cifra para volverlo a tener.