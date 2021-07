¿Cuántos millones le reclaman a Vicky Xipolitakis los pasajeros del vuelo del escándalo?

El 22 de junio de 2015, Vicky Xipolitakis protagonizó uno de los escándalos más resonantes de su vida: ingresó a la cabina de un avión de Austral, comprometiendo a los pilotos y la seguridad de la aeronave al operar un acelerador durante el despegue.

Este hecho incluso fue filmado por ella misma y compartido en sus redes sociales, lo que derivó en que la noticia tomara carácter nacional e interviniera la Justicia. En marzo de 2019, la modelo cumplió con la probation que le impusieron realizando 295 horas de trabajo comunitario en una parroquia de Lanús y le pagó 20 mil pesos a la aerolínea.

Nuevo reclamo millonario

Sin embargo, el tema no concluyó allí porque este miércoles se supo que algunos de los pasajeros que viajaban en esa aeronave le reclaman una suma millonaria de resarcimiento por “daños y perjuicios”.

“Aquellos que viajaban en ese avión iniciaron demandas civiles contra la compañía aérea, los pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Matías Soaje, y Xipolitakis. El último juicio que entró es de marzo de este año y corresponde a tres pasajeros. Hay un expediente que tiene 60 páginas de denuncias contra ella”, precisó Carlos Monti en Nosotros a la Mañana.

En ese sentido, el periodista mostró la respuesta de los abogados de la mediática a la demanda, en la cual le reclaman $1.845.600. “Aparentemente, la persona que hace la denuncia dijo que a partir de ese momento se sintió perturbada y no pudo dormir, y que puso en riesgo la vida de todos los pasajeros que volaban ese día”, detalló.

¿Qué dice su abogado?

En este contexto, Teleshow se comunicó con Yamil Castro Bianchi, el letrado que asesora a la ex participante de Masterchef Celebrity, quien aclaró, según su visión, por qué hoy volvió a resurgir la causa. “Estas demandas son viejas, y la realidad es que las personas que reclaman cambiaron de abogado hace poco. “La gente dice que tomaron el vuelo y después se enteraron por la tele lo de Vicky, tardan 36 horas en asustarse. O sea, no lo vieron, no lo presenciaron, y ahora dicen que tienen miedo para volar. Pero siguen volando, ¿de qué me están hablando? Les dio miedo porque después se enteraron que Vicky estaba en la cabina y decís que no podés volar pero seguís volando”, manifestó.

Además, señaló en qué estado está actualmente el proceso de las demandas: “Nosotros ya contestamos que desconocemos a las personas porque no tenemos ninguna constancia de que hayan sido pasajeros y negamos que Vicky haya tenido algún tipo de acción en el vuelo”.

Por último, analizó: “Es un hecho que pasó en 2015, en 2017 hacen la demanda y la última que contesté fue en marzo, no hay ninguna novedad, lo veo más como una movida mediática, pero no sé de quién”.

