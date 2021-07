Lali Espósito aseguró que no se quiere casar...por ahora

En medio de las devoluciones a un participante de La Voz Argentina, quien deslumbró al jurado con el tema Vuélveme a querer, de Christian Castro, Lali Espósito sorprendió a sus compañeros al hablar de su pensamiento respecto al casamiento. ¡Y su mamá opinó desde Twitter!

“Elegiste uno de mis temas favoritos. Si a mí alguien me canta esta canción… no voy a decir ‘me caso’ porque no me casaría”, comenzó diciendo la jurada, con Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky escuchándola atentamente.

Luego, tras ser indagado por Ricardo sobre por qué esta negada a dar el “sí”, Lali argumentó: “No sé, Monta. No me veo ahí, no digo que no vaya a suceder. En mi caso, nunca fue un universo que me despierte algo especial. Sí lo disfruto en otros, no sé si yo me veo ahí hoy”.

Mientras todo esto ocurría en vivo, Majo Riera –la mamá de Lali- dio que hablar con sus tweets: “¡Qué lástima! ¡Yo ya tenía la capelina lista! ¡Bueno, pues me meteré la capelina en el placard!”, escribió, dejando en claro sus deseos de que su hija llegue al altar.

Fuente: Ciudad Magazine