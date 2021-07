Bajante del Paraná: "Si no fuera por las represas, en estos momentos no tendríamos agua”

Autoridades del Gobierno nacional mantendrán una reunión interministerial donde tratarán la situación de la bajante histórica del Río Paraná, corredor vial por donde circula el 80 por ciento de las exportaciones argentinas.

La sequía histórica en Brasil, donde nace el Paraná, llevó la altura del río a su mínimo histórico, hecho que obligó a Nación, ordenar a la empresa encargada del dragado no hacerlo por debajo de lo acordado.

Mientras en la provincia de Santa Fe, la bajante del río forzó a la empresa encargada del suministro de agua a colocar cañerías y sumar bombas sumergibles para su captación, el sub Secretario de Gestion del Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti, afirmó que, si no fuera por las represas, “en estos momentos no tendríamos agua”.

En diálogo con Cadena OH! el funcionario indicó que las represas como las de Yacyretá o Atucha han permitido regular el cauce del agua, “de tal forma que no se produzca una catástrofe mayor”.

Asesorado por expertos en la materia, Gasparutti señaló que los bajos niveles del Paraná se mantendrían, al menos, hasta noviembre, pero la situación con números prácticamente en rojo podría perdurar un año más.

“Es una situación que tiene muchos aspectos preocupantes, no solo por la dificultad en la toma de agua en las zonas costeras, sino también por su calidad. Se está trabajando muchísimo para mejorar las bombas de captación, en Santa Fe, Rosario, Paraná y otras ciudades más chicas. Además, si sumamos que los buques están saliendo con un 20 por ciento menos de capacidad de carga de lo habitual y pensamos en el daño ambiental que está produciéndose, estamos ante un conjunto de factores muy importantes como consecuencia de la bajante”, reseñó.

Gasparutti agregó que mañana mantendrán una reunión junto al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, donde darán a conocer las acciones operativas que su área emprenderá para atender la situación del Paraná.

