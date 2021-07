Eduardo Domínguez: "Ahora hay que pensar en lo que viene"

Sobre si se disfruta más como jugador o entrenador, Eduardo Domínguez, DT de Colón, indicó: "Esto es diferente, uno quiere estar dentro de la cancha, yo me sigo sintiendo jugador, no juego porque no me da, los chicos me pasan por encima, no me da el físico, la velocidad y las ganas. Uno quiere estar dentro de la cancha y lo más cerca que me queda es ser entrenador, lo disfruto, me hace sentir muy bien, la acreencia que tenemos con el cuerpo técnico los jugadores lo plasmaron bien, pero es la acreencia de ellos, lo hicieron valer de grandísima manera".

Más frases

Luego, Domínguez se metió en el desarrollo de la final de Colón, dijo: "No hay una más importante y otras no, lo más importante era creer, por algo estábamos en ese lugar, los méritos los teníamos y teníamos que volver a mostrarlo, teníamos que volver a las fuentes. Habíamos arrancado de grandísima manera el torneo, luego nos fuimos acomodando, ya sabiendo que faltando cuatro fechas con un punto estábamos clasificados, nuestro objetivo principal era clasificar. Obvio que a medida que avanza el torneo van cambiando, como ser clasificar primero, en el último partido teníamos el clásico, que no era fácil ya que estábamos clasificados como punteros antes de jugarlo. Por más que la ciudad lo toma como el partido único nosotros sabíamos que debíamos prepararnos para las finales.

"Lo supimos pasar y nos tuvimos que reconstruir, ya que nos habíamos acomodado. Pero con Talleres tuvimos nuestro peor partido, pero fue un punto de inflexión, dijimos jugando de esta manera estamos en semifinales, que un partido no opaque todo lo que veníamos haciendo. A partir de allí hubo un cambio total de mentalidad que podíamos ser campeones. Lo jugamos sabiendo que estaba bien cerquita la chance de coronarse", destacó Eduardo Domínguez en cuanto a la forma en que Colón encaró la instancia final de la Copa de la Liga Profesional.

Sobre si Colón fue el mejor de la Copa de la Liga Profesional, como lo manifestó Juan Román Riquelmes, Eduardo Domínguez dijo: "Fuimos los mejores en el torneo, todos lo jugamos de la misma manera, pero hasta la fecha 10 todos jugamos un solo torneo. Luego llegó la doblete competencia para algunos equipos, que tienen mucho recambio. En las finales estaban los equipos grandes y nosotros de colados, pero hicimos un gran torneo y jugamos las finales como había que jugarlas, pero ahora hay que pensar en lo que viene y confirmar el momento que atraviesa el equipo".

Con info de UNO Santa Fe