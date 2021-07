Aseguraron que la pandemia en Paraguay "está controlada"

Carlos Morinigo, infectologo y jefe de UTI en Asunción del Paraguay, aseguró este jueves en diálogo con Mañana OH! que el país vecino tiene "controlada la epidemia", aunque afirmó que es necesario "no bajar la guardia, porque vemos lo que pasó en el mundo y lo que vivimos hace un tiempo y no queremos volver a eso”.

El total de fallecidos es de 13.000 en una población de 8 millones de habitantes. “En este estado de shock en el que estamos los paraguayos no estamos magnificando las pérdidas humanas. Esas secuelas mentales aparecerán cuando todo pase”, aseguró.

En las últimas semanas la trágica situación que estaban viviendo los paraguayos en todos sus hospitales se modificó radicalmente, en tanto, “en las salas comunes tenemos disponibilidad del 50% y en terapia un 90%, cosa que hace tres semanas no pasaba”.

Al país llegaron donaciones de dosis Pfizer, Moderna, Astrazéneca, Sputnik y Coronavac y hay una vacunación masiva sobre todo en las áreas donde hay mayor compromiso de infecciones. “Llegamos a ser el peor país con vacunación en el mundo, y empezamos hace dos meses a vacunar. Hoy tenemos 1 millón de vacunados de los cuales el 40% ya tiene la segunda dosis”, reveló.

