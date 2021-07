Memorias y duelos de familias rotas por el coronavirus

La triste y alarmante cifra de 100 mil muertos en Argentina generó un sinfín de repercusiones. Con casi el 46 por ciento de vacunados con la primera dosis y el 11 por ciento con la segunda, al país todavía le falta camino por recorrer para controlar la pandemia.

Los familiares de víctimas de COVID buscan recordarlos constantemente. Es el caso de Verónica Carignano, quién perdió a su papá y mamá en septiembre del año pasado. "Cuando yo hice el posteo en Facebook, hasta me imaginé que la gente iba a decir que eran grandes y que habían vivido. Pero gracias a Dios tuve una buena devolución de eso", recordó.

Antonio Carignano, de 90 años y a Belkis Zulema, de 86, murieron con cinco días de diferencia. "Mis papás estaban perfectos, mi viejo era el diariero del barrio, estaba muy bien. Entendieron perfectamente que se tenían que quedar adentro y así lo hicieron. En cinco días me cambió la vida de una manera impresionante. Perder los dos padres de golpes es tremendo, tuvimos las fiestas con las dos sillas vacías".

Por otra parte, comentó que "Hace 20 días perdí una prima de 46 años por este virus, que no tenía ningún problema, tenía una salud de fierro. No ataca sólo a las personas mayores, también a la juventud".

No poder despedirse correctamente hizo que todo fuera más angustioso. "No nos dejaron hacer nada. Con una cochería pude acompañar el cajón y con la otra tuve una despedida desgarradora".

La entrevistada relató que sus padres se cuidaban y que la familia era muy respetuosa de las medidas de prevención. Todos los días a las 19 realizaban una videollamada familiar. "Yo le explicaba a mi mamá que no podía acercarme. La única opción es que alguien con COVID les haya hablado a través de la reja".

"El virus llega, no te pide permiso, y te jode la vida de una forma terrible. Te saca lo que más queres de una forma cruel. Me tocó salir a la calle y que se me crucen de vereda, ir al super y que se cambien de lugar en la cola. Me pasó alejarme de amigos por temor de ellos a un supuesto contagio. Y eso justamente no es lo que una necesita en ese momento", dijo por último.

