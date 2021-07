Perotti: "En la medida que sigamos mejorando, iremos extendiendo otras actividades"

El gobernador Omar Perotti participó este sábado del acto de apertura de ofertas para la licitación de la pavimentación de la ruta provincial N° 31, en el tramo comprendido entre Tartagal e Intiyaco, en el departamento Vera.

En ese marco, el mandatario dialogó con Sin Mordaza e hizo referencia a la situación sanitaria en la provincia: "Cada disminución de casos y camas, era a favor de tiempos que usamos para la presencialidad educativa. Toda mejora, primero se la lleva la educación. Y en la medida que sigamos mejorando es donde iremos extendiendo otras actividades. Las que tienen instancia de aire libre irán recuperando en la medida que podamos seguir con este nivel de vacunación. Ojalá nos encuentre mejor preparados para enfrentar cualquier cepa que esté viniendo".

En referencia a los cambios de autoridades sanitarias en el departamento General Obligado, el Gobernador manifestó: "Hago una evaluación positiva. La experiencia en el conocimiento político y de salud ayuda. Los cambios han potenciado a cada uno en lo mejor que puede dar, desde la mirada técnica y política. No todos están preparados para conducir un equipo en situaciones de alta tensión".

Ley de Biocombustibles

El Senado aprobó en la madrugada del viernes el nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, que establece nuevos porcentajes de cortes de los combustibles de origen vegetal con la nafta y el gasoil, con vigencia hasta 2030.

En relación a la normativa, Perotti sostuvo que "tenía una expectativa distinta. Sé que es una ley que a algunos deja conformes y a otros no. Habrá que ver como marcha. Lo que me hace ruido es que disminuyamos el porcentaje; no solo por el porcentaje, sino por la señal ambiental. Nosotros tenemos que ir incorporando mas renovable y los bio son una posibilidad".

"El mundo va alejándose de los combustibles fósiles. Va buscando las alternativas y nosotros tenemos que hacerlo. Teníamos una ley que no se aplicaba. Me hubiese gustado una ley mas generosa con respecto al porcentaje de corte y no haber caído", manifestó el Gobernador en diálogo con este medio.

