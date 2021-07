Penes de madera y el debate necesario sobre la educación sexual

La compra de 10 mil penes de madera pulida por 13 millones de pesos generó numerosas repercusiones. La propia ministra de Salud, Carla Vizotti, salió a defender la compra con el argumento de la educación. Al respecto, el sexólogo santafesino Norberto del Pozo, comentó para Cadena OH! que para él "no está mal la compra. Cuando daba educación sexual en las escuelas, me arreglaba con pepino, zanahoria o un pedazo de escoba. Era para instruir a los muchachos en el uso de preservativos".

El problema para el entrevistado no sería el objeto, sino su material y su forma. "Yo vi el dibujito que tenía el pene ese, me pareció que era una hermosa talla para una exposición, pero no parece un pene. No se distinguen los testículos tampoco".

Del Pozo afirmó que está bien enseñarle a los chicos a ponerse un preservativo, aunque "no sé si era justo el momento para hacer tanto gasto". Según su opinión experta, hubiese sido mejor comprar algo más natural, penes de silicona donde se vean las arterias, las venas y que sirvan para clases de anatomía. "Sería más didáctico", apuntó.

"Habría que desmitificar mitos alrededor del pene, incluso enseñarle a tocarse los testículos para un examen y de paso hacer prevención. En qué parte del pene puede haber lesiones, dónde llagas o verrugas, muchas cosas. Aparte un poco desmitificar el problema del tamaño".

Otra cosa que podrían haber comprado son vulvas de siliconas, "porque no se sabe qué es ni donde está. Se puede hacer educación erótica, porque hay una falta de información bastante importante".

Ante la consulta sobre cuándo se debería comenzar a recibir información, Del Pozo fue contundente y afirmó "Desde la casa. Por ejemplo con los nombres, usar el pene y vulva, no otras formas. Hay que enseñarles así, que se vaya incorporando de manera natural. Los problemas empiezan cuando se prohíben las cosas".

