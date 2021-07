Atlanta United despidió al ex Newell's Gabriel Heinze

El DT argentino Gabriel Heinze fue despedido del Atlanta United, de la liga estadounidense de fútbol (MLS), por su mala relación con el plantel y más allá de la floja campaña que está realizando el equipo en la Conferencia Este con sólo 13 puntos logrados y ubicado en el décimo puesto, publicó hoy la prensa local.

Heinze, de 43 años, llegó a Atlanta United hace seis meses y dirigió en 17 juegos entre la liga y otras competencias, luego de trabajar en Vélez Sarsfield y de haber rechazado ofrecimientos de Palmeiras.

En referencia a su salida de la entidad, Fox Sports de Estados Unidos señaló que el entrenador argentino llegó a limitar la cantidad de agua que los jugadores podían beber durante los entrenamientos de pretemporada, provocando una enojosa situación y la intervención de los médicos del club ante semejante medida.

El exzaguero de Newell's Old Boys, Marsella, Manchester United, Real Madrid, Roma y Sporting Lisboa, entre otros equipos, también se negó a conceder a los jugadores el lógico tiempo libre entre las prácticas y exigió que todos estuvieran disponibles para presentarse en el centro de entrenamiento en cualquier momento.

De acuerdo a la publicación periodística, como si todo eso fuera poco y el mal humor de los jugadores no fuera el suficiente, Heinze apenas hablaba con sus jugadores, utilizaba intermediarios, y él y su equipo nunca se esforzaron por crear una buena relación con el personal del club.

La situación se hizo muy tensa y los mismos jugadores del Atlanta United acudieron a la Asociación de Jugadores de la MLS y presentaron una queja formal ante la liga en la cual citaban numerosas violaciones del convenio colectivo.

