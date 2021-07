Brian Castaño mostró una gran preparación física en Estados Unidos

En una pelea intensa, que fue de menor a mayor y que mostró momentos de mucho dramatismo, el argentino Brian Castaño igualó con Jermell Charlo en un combate unificatorio por los cetros superwelter de la AMB, FIB, CMB y OMB que se desarrolló en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Las tarjetas tuvieron fallo discutido. Pero la polémica quedó con el jurado que vio ganador a Charlo 117-111, una distancia impensada de acuerdo a lo que pasó sobre el ring. La primera tarjeta tuvo como vencedor al argentino, mientras que la última dio empate. Es decir, fue igualdad en fallo dividido.

"El rendimiento fue muy bueno. Fue una pelea que hacía rato Argentina no tenía, que se parara el país y todo el mundo se sentara a ver un combate de semejante calibre y Brian estuvo a la altura de las circunstancias", evaluó Matías Erbin, preparador físico de Castaño, en diálogo con el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

Erbin, contó que empezó a los 22 años a trabajar con boxeadores. "Mi primer viaje fue en el 2011 al Madison Square Garden de Nueva York con Sebastián Luján", quien lo sorprendió, saludó y felicitó por su presente en vivo.

"A Sebastián siempre lo nombro porque fue el que me dio la primera oportunidad y traté de no desaprovecharla. Él sabe que me gusta trabajar profesionalmente, me gusta ganar y por eso estoy muy caliente por lo del sábado. Más allá que lo físico estuvo muy lindo, se nos escapó y a uno le da bronca", resaltó.

El preparador físico de Castaño, indicó que "Brian se metió en las grandes ligas, está en la elite mundial y aprovechó su oportunidad al máximo. Ahora se vendrán cosas mejores, nuevos desafíos, y siempre fui un agradecido de donde comencé junto a Sebastián, que luego me abrió las puertas para que siga con Lucas Matthysse".

