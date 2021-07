La provincia entregó juegos y juguetes para usuarios de salud mental

El Ministerio de Cultura de Santa Fe entregó este miércoles juegos y juguetes para usuarios y usuarias de salud mental, en el marco del programa “Yo juego”. La actividad se desarrolló en El Molino, Fábrica Cultural, con la presencia del secretario de Salud, Jorge Prieto; la directora provincial de Salud Mental, Celina Pochettino; y la directora provincial de Programas Socioculturales, Mariana Escobar.

Al respecto, Escobar expresó que “desde los espacios culturales de la ciudad de Santa Fe, que son ocho y uno más de Rosario, hemos fabricado juegos y juguetes para una gran población que en estos tiempos de pandemia no puede llegar hasta los espacios culturales, a veces por la distancia también”.

Luego, agregó: “Se trata de juegos y juguetes para las infancias y para los adultos mayores en una acción que hemos articulado con la dirección provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud, con la intención de llegar a usuarios y usuarias de salud mental”.

La funcionaria también explicó que “Yo Juego es un programa que defiende el derecho al juego, porque para nosotros el juego es cosa seria y estos juegos y juguetes son para igualar el derecho a jugar y para que el encuentro no sea siempre terapéutico, sino también lúdico y por el siempre hecho de divertirse y encontrarse”.

Leer también: Más de 800 niños pasan la pandemia en hogares de la provincia

A su turno, Prieto agradeció la colaboración interministerial, porque “no solo reivindica el lugar de la cultura y el juego, porque el juego no es sólo una manera de integrar a las distintas edades, a los distintos usuarios de las instituciones, sino también es una forma de advertir a los equipos de salud para que puedan identificar algún maltrato, destrato, abuso o cambios de conducta, expresados a través del juego”.

Finalmente, Pochetino celebró en diálogo con Cadena OH! que “esta política de articulación interministerial entre Salud y Cultura, por la posibilidad de facilitar el acceso al juego a las personas institucionalizadas. Ahora estamos en un proceso de transformación de las instituciones de salud mental de la provincia, garantizando derechos, en particular el acceso al juego, sobre todo para aquellos que tienen que pasar instancias largas en las instituciones. Estamos felices de recibir estos kits de juegos que en particular serán destinados al Hospital Mira y López, la Colonia de Oliveros y el Centro Agudo Ávila”.