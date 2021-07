Miguel Scime: "No sabemos utilizarlo al VAR"

La serie de octavos de final de Copa Libertadores entre Boca y Atlético Mineiro terminó en escándalo. El Xeneize perdió 3 a 1 por penales en Brasil, aunque, al igual que como sucedió en la Bombonera, le anularon un gol mediante una controvertida intervención del VAR.

Miguel Scime, director del Instituto de Árbitros explicó en Mañana OH! que “Yo soy un defensor del VAR porque nace por errores claros, obvios y manifiestos aquellos que cuando terminaba el partido el árbitro veía la jugada y notaba la falla, pero cuando eso se traslada y empezamos a buscar la hormiga y no el elefante comienza la dicotomía”.

¿Qué cobró Ostojich a instancias de la cabina del VAR?. Una interferencia entre el Pulpo González y el guardameta Everson, quien dio un largo rebote que cayó en los pies de Weigandt, autor del 1-0 invalidado. Si el jugador de Boca participó fue algo imperceptible y pareció estar en la misma línea cuando partió el balón. Los árbitros consideraron que por cuestión de centímetros el cuerpo de González estaba en fuera de juego y que además interfirió en el intento de agarre de Everson.

“Los que enseñan a los árbitros no respetan el protocolo, no tienen la menor idea y lamentablemente realizan mala praxis, los árbitros saben de campo de juego no de cámaras que cuando entramos a buscar un fuera de juego como el de ayer que no existió nunca se cometen errores” detalló el director del Instituto de árbitros. “Tiene que haber una mecánica, cuando llaman al árbitro a revisar la jugada no le muestran desde que arrancó el pase sino la línea tirada por ellos. Lo que define es si el jugador interfiere en el arquero lo cual es otra jugada no la misma”.

En relación al comportamiento poco profesional de parte del plantel de Boca, Miguel Scime dijo “¿Quién puede estar feliz con esas imágenes? Fue pésimo eso pero la policía no estaba para separar, está bien que los jugadores argentinos declaren pero de los brasileros no hay uno citado”.

Sobre el futuro del VAR el exárbito asegura que “Se va a quedar y quiero que siga para asistirlo al árbitro ahora si no se enseña nos equivocamos todos los fines de semana, no sabemos qué tipo de cámara elegir porque los árbitros saben de reglas de juego”.