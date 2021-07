De Giovanni: "La preparación para los Juegos Olímpicos fue muy desigual en este contexto"

La ex nadadora olímpica santafesina, Agustina De Giovanni, dialogó con Cadena OH! sobre cómo se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio, que comienzan mañana.

De Giovanni fue representante olímpica de Argentina en Atenas 2004 y Beijing 2008. Actualmente es especialista en Antidopaje en el Deporte de Elite. Desde Washington DC, en Estados Unidos, apuntó contra las posibilidades de realizar el certamen en este contexto.

"Si vamos a lo justo, desde el lugar de justicia, es necesario que todos los países tengan las mimas condiciones para entrenar. Pero no fue así. Acá no se nota que hay pandemia, pero no es la misma realidad que en países de Sudamérica u otras regiones. Aunque es algo que no se podía suspender, no están las cartas parejas para todos", afirmó.

Para la entrevistada no es sólo la cantidad de deportistas que pueden asistir, que se redujo en esta oportunidad, sino también la forma en la que llegan a la competencia. "Sé que muchos argentinos quedaron muy cerquita y entiendo que es también por acceso a las competencias. Creo que hubieran ido mucho más si el contexto lo permitía".

Entrenamiento

De Giovanni es múltiple Campeona Sudamericana/Argentina, tiene el récord Sudamericano, es representante Universidad de Alabama, USA y Record de Universidades; y

fue Capitana de la Selección Nacional.

Entre tantos logros deportivos, se educó para ser Life Coach y coach Deportiva. Se recibió como Licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad de Alabama, USA y luego de su retiro del alto nivel deportivo, se convirtió en especialista en Antidopaje en el Deporte de Elite.

Comentó que comenzó de muy pequeña el contacto directo con el agua. "Entendes que el camino es uno solo, aunque el agua esté fría los lunes. Tenes que tener clara la idea y el objetivo para levantarte tan temprano y sin parar, justo en una edad como la adolescencia, donde los amigos son muy importantes. Me fue fácil, pero era consciente de todas las cosas que dejaba de lado".

De la delegación argentina, que son 4, dos son de la ciudad de Santa Fe. Se trata de Santiago Grassi y Julia Sebastián. "Es increíble pero también creíble, por todo lo que hace Santa Fe por la natación. Yo siempre me sentí muy apoyada. Los dos hicieron todo el esfuerzo para estar. Todos tienen la mochila de qué va a pasar, de que no se sabe cómo va a responder el cuerpo, sobre todo porque se está expuesto al Covid o se tuvo Covid", destacó.

Villa Olímpica

Para la entrevistada, es imposible describir la sensación de estar en la Villa Olímpica. "Estamos todos los deportistas del país, pero también del resto del mundo y de otras disciplinas. Son dos semanas donde nos volvemos uno, más allá de que los egos estén dando vueltas por ahí, son muchos menos, se disfruta y aprendemos un montón. Es hermosa la convivencia, el comer, el entrenar...", recordó.

Por último, apuntó que por el contexto de Covid hubiese preferido no participar de la competencia. "Hay un par de nadadores que salieron coronavirus positivo ayer y están encerrados hace dos semanas. Esa incertidumbre no es buena para mí. Una de las razones por las que no fui es esa".

