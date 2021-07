Habrá tercer partido entre Unión y Villa San Martín

No había otra salida, otra opción para Villa San Martín. El único camino viable se centraba en reaccionar al primer golpe de Unión, demostrar credenciales y abrazarse a la victoria para continuar con vida en la serie. El Tricolor cumplió y con creces, ya que dominó la batalla y abrió las puertas al tercer, y definitivo, round de esta apasionante llave.

El elenco de Resistencia se recuperó y derrotó inobjetablemente al Tatengue por 72-62, en un juego correspondiente al segundo punto de la serie de la Final de la Conferencia Norte. El goleador de la noche fue el norteamericano Anton Waters con 19 unidades.

El pleito arrancó muy parejo y con dos equipos que no querían arriesgar nada, donde se estudiaron en los primeros minutos, para el 6-5 del Tatengue. Con el correr de los minutos, el trámite se inclinó un poco para el Tricolor, aunque la ventaja no fue para nada contundente, o cómoda, pero ventaja al fin (9- 6). Y en el cierre del cuarto el muy buen ingreso de Alasia le dio una ráfaga de goleo que le permitió clausurar en ganancia 16-14 ante un Unión que no entró en juego y sus armas en ataque no se enchufaron en los primeros diez.

En el segundo capítulo, Villa San Martín dominó gracias a la jerarquía de Franco Vieta y la buena entrada de Romero, junto a la experiencia de Teichmann, para construir una supremacía de 21-15. Luego, el Tricolor pudo correr bien la cancha con Cabrera como punta de lanza, ante un Unión que apostó mucho a las individuales de Jaime y Martín y toda su jerarquía (35 -25). El periodo culminó con Villa San Martín arriba 35-31, en el marco de un trámite parejo, pero con mínimas reacciones oportunas para los chaqueños.

El tercer episodio se tornó equilibrado en los primeros minutos, aunque el Tatengue, nuevamente con Jaime, tomó por momentos el control para revertir el tablero 37-35. Pero luego del buen arranque santafesino, Villa San Martín mejoró notoriamente gracias a las apariciones de Franco Vieta y Romero, quienes fueron los responsables no solo de emparejar el tanteador, sino que lo revirtieron a su favor 46 -42. Así, el segmento terminó con todo el dramatismo típico de una final entre dos grandes equipos y una leve renta del Tricolor de 48-46.

En el último periodo, el Tricolor estuvo mucho mejor con Waters y todo su potencial en la zona pintada (54 - 48), al punto de erigirse en la principal vía de gol de su equipo. El partido fue muy intenso, nadie regaló nada y los chaqueños supieron mantener su ventaja (59-53) ante un Tatengue que apostó casi todo en la jerarquía de Martín. Waters continuó desequilibrando y abasteciendo de puntos, para que a tres minutos su equipo liderara 63-57. El norteamericano prácticamente encaminó al triunfo a Villa San Martín, además que tanto Cabrera como Franco y Favio Vieta se encargaron de aportar para cerrar un juego muy difícil. La chicharra sonó con el triunfo 72- 63 y el sábado habrá tercer punto para definir el ganador de la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Síntesis:

Villa San Martín (72): Vieta Fa 7; Cabrera M 12; Vieta Fr 12; Picton S 2; Waters A 19; Alasia F 5; Fernández L 5; Romero G 5; Teichmann G 5. DT: Gastón Castro

Unión (63): Lema L 5; Godoy J 2; Jaime A 17; Blossom C 13; Scaramuzzino C 2; Bertona G 7; De Pietro E 5; Martín M 12. DT: Juan Ponce.

Árbitros: Maximiliano Piedrabuena, Javier Mendoza y Pablo Leyton.

Estadio: Instituto de Córdoba.

Informe: Prensa Villa San Martín.

Fotos: Edgardo Corrales para Prensa Barrio Parque.