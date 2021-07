Julio César Falcioni: "Me siento orgulloso del equipo que dirijo"

El director técnico de Independiente, Julio César Falcioni afirmó sentirse "orgulloso" del equipo que dirige pese a quedar eliminado de la Copa Sudamericana, al empatar esta noche frente a Santos 1-1 y haber perdido en la ida 1-0, por los octavos de final, considerando que en ambos partidos fueron "muy superiores" al rival.

"Hoy me siento orgulloso del equipo que dirijo. Se la jugó en todo momento. Sabíamos que teníamos un rival complicado", estimó Falcioni durante la conferencia de prensa virtual ofrecida por la Conmebol, desde el estadio Libertadores de América.

"En los 180 minutos -entre los dos cotejos- jugamos de igual e igual y fuimos muy superiores. A veces, el fútbol te da estas cosas”, apuntó con cierta resignación.

El entrenador, entre otras consideraciones, valoró las numerosas situaciones de gol generada por los 'rojos' y ponderó la actuación del arquero brasileño Joao Paulo.

"El equipo fue aguerrido. Creamos 10 situaciones frente al arquero, cuando nos encontramos en desventaja, antes tuvimos varias, pero nos supimos reponer y pelear hasta el final", resaltó 'Pelusa'.

"La gran figura fue el arquero adversario (Joao Paulo). No solo controló el juego, sino que tuvo varias tapadas excepcionales”, indicó quien de esa función sabe con sus pasos brillantes por Vélez, Gimnasia y Esgrima La Plata, América de Cali y Once Caldas, de Colombia.

Por último, con mucha hidalguía, Falcioni expuso: "No logramos la clasificación porque no tuvimos la precisión para definir. No le echamos la culpa a nadie”, sin formular cargos hacia el árbitro peruano Diego Haro, que expulsó a los defensores Juan Manuel Insaurralde y Sergio Barreto.