Caso Sain: el procurador rechazó que la Corte se avoque al expediente

El procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, rechazó ayer el avocamiento de la Corte al expediente de Marcelo Sain, solicitado por el diputado Fabián Bastía, presidente de la comisión de Acuerdos de la Legislatura. Además Barraguirre aconsejó en su dictamen, que el caso sea tramitado y resuelto por la justicia laboral.

El periplo judicial se originó cuando la jueza Paula Calace Vigo, que había aceptado el amparo de Sain para no ser investigado por la Legislatura, ordenó el archivo del proceso disciplinario contra el ex ministro. Eso implicó una apelación de parte de Bastia. Pero al mismo tiempo, un recurso para que la Corte Suprema se avoque directamente al caso, hecho que Barraguirre aconsejó al máximo tribunal no hacer.

"No hay gravedad institucional cuando el Poder Judicial está haciendo su trabajo", sostuvo el procurador, para indicar que el expediente no debe ser retirado del ámbito de la Cámara de Apelación Laboral, a la manera de un "per saltum".

Para Barraguirre, quien debe resolver la cuestión de fondo en el caso Sain es la justicia laboral. “Ninguno de los motivos señalados justifican la avocación de esta Corte”. Para Barraguirre la alternativa adecuada del juzgamiento a Sain por faltas disciplinarias es al interior del MPA como cree que debió ocurrir con el trámite del fiscal Adrián Spelta.