Marcela Aeberhard: "Me da miedo que el futuro sea peor en la ciudad de Santa Fe"

La actual subsecretaria de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno, Marcela Aeberhard, confirmó que será precandidata a concejal en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de involucrarse "en un plan a futuro".

"La decisión de ser precandidata obedece a razones muy personales. Me da miedo que el futuro sea peor en la ciudad de Santa Fe, hay que tomar el desafío de actuar de otra manera desde la política. No hay una planificación, no hay plan de gobierno. Viene una gestión y pinta todo de amarillo, viene otra y pinta todo de verde, se cambian los logos. La decisión de participar tiene que ver con involucrarme en un plan a futuro, que piense la ciudad a 30 años, eso me motiva a mi participar en el Concejo, sentar las bases para eso", afirmó la funcionaria en diálogo exclusivo con Sin Mordaza TV.

"Viene una gestión y pinta todo de amarillo, viene otra y pinta todo de verde, se cambian los logos"

Y agregó: "Ese plan tiene que ser por consenso. Todos los actores de la política tenemos que firmar que ese plan lo vamos a acompañar pasen los gobiernos que pasen. Santa Fe necesita un gran acuerdo, de los que gobiernan, de los que no, y de los privados también".

Presentación lista #MejorSantaFe Voy a estar encabezando la

Lista acompañado por Carlos Poggio, en tercer lugar Maria Ayelén González, en cuarto Nahuel German Pujato, en quinto Rojas Carmen Macarena, en sexto Álvarez Gonzalo Martin, séptimo Gómez Laura Romina pic.twitter.com/5CC4SADLNS — Marcela Aeberhard (@marce_aeberhard) July 10, 2021

Por su lado, Nahuel Pujato, también integrante de la lista "Mejor Santa Fe", reconoció: "Hace mucho que quería involucrarme, nos reunimos con Marcela y me gustó mucho el proyecto. Recorrimos barrios, y la gente está muy preocupada por la recolección de residuos. En la ciudad de Santa Fe hay dos empresas grandes de recolección de residuos, Cliba y Urbafé. Cliba cuenta con 18 camiones de los cuáles solo 6 funcionan y esto es grave. Por esto el usuario santafesino se queja, nos dicen que por muchos domicilio no pasan los camiones. Tenemos un proyecto concreto para que se empiecen a implementar contenedores para que los vecinos puedan tirar la basura allí, para evitar las inundaciones y demás".

"Tenemos un proyecto concreto para que se empiecen a implementar contenedores para que los vecinos puedan tirar la basura allí"

"Además, tenemos un proyecto de juntas barriales para generar puntos de encuentro de manera directa con los vecinos. La idea es que pueda participar el vecino, y estar cerca", afirmó al final.

Mirar también la nota completa: