Primero Santa Fe presentó en sociedad a Contigiani y Boasso

“La gente está harta, es la hora de los valores, del hacer, por eso con orgullo presento este espacio político y los principales candidatos que integrarán la lista”, señaló esta mañana Luis Contigiani desde el Hotel Conquistador durante una conferencia de prensa para dar pie al lanzamiento formal de Primero Santa Fe.

El espacio, contenido por la Democracia Cristiana, País y el MID, llevará al propio Contigiani como precandidato a retener su banca en la Cámara Baja nacional y el regreso a la arena electoral del ex concejal rosarino por seis períodos, Jorge Boasso, quien encabezará la lista a senador nacional acompañado por María Victoria Borgas.

Contigiani, quien ingresó al Congreso en 2017 por el Frente Progresista y luego rompió con el bloque durante el debate por el aborto legal, buscará renovar su escaño en las próximas elecciones de medio término, bajo el objetivo de “terminar con una grieta que no tiene proyectos”, afirmó.

“Argentina está estancada en su futuro, al sector productivo no se le permite trabajar y construir, mientras los jóvenes no encuentran un porvenir. Nosotros queremos responderle a eso y es el propósito que nos propusimos”, dijo el legislador a los micrófonos de Cadena OH!.

Asimismo, Contigiani manifestó que la lista de Primero Santa Fe estará constituida por representantes de distintas regiones de la provincia, con ánimos de construir una Santa Fe más federal. “Las ideologías no alcanzan para ordenar y resolver los problemas de los santafesinos, tenemos que unirnos, aun pensando diferentes”, dijo el exministro de la Producción, quien calificó a Jorge Boasso, primero en la lista para senador nacional, como “un amigo, un hombre ejemplar de una trayectoria que tiene mucho para aportar y tiene ganas de poner a Santa Fe en primer lugar”.