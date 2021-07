Leonardo Burian habló de la posibilidad de ser arquero suplente

"Lo complicado fue la vuelta al país, por el tema del cupo que fijo el Gobierno. En principio tenia fecha para el 22 y el club se movió como para que me dejaran pasar. Y en estas negociaciones siempre hay un tire y afloje que ya las conocemos los que estamos dentro del fútbol", comenzó diciendo.

En cuanto a los motivos por los cuales no atajó ante River expresó: "No es lo mismo entrenar con tus compañeros que hacerlo por tu cuenta. Lo hablamos con Eduardo (Domínguez) y ellos conversaron con Nicolás el entrenador de arqueros y no era conveniente que yo viajara por cuestiones extrafutbolísticas".

Para luego agregar "Terminé firmando el contrato 48 horas antes del partido y la cabeza te va trabajando. Y la realidad es que no estás pendiente de lo futbolístico. Además estuve aislado una semana cuando volví y no entrenaba de la mejor manera, como sí lo estaban haciendo mis compañeros".

"Los cambios de arqueros no son muy comunes y es por eso que se habla más que en cualquier otro puesto. Depende si el arquero está preparado, es difícil para un arquero atajar luego de un tiempo sin jugar y tener que entrar como lo hizo Nacho (Chicco) en el Monumental en donde atajó muy bien. Por eso lo felicité y le mandé un mensaje", aseguró.

A la hora de referirse a su inclusión en el equipo suplente dijo: "No sé cual es la sensación de Eduardo, si cree que necesito un tiempo más de preparación. Hicimos futbol un rato en el estadio y yo jugué para el equipo alternativo, pero si la idea era que los titulares me pelotearan un poco más, no salió bien porque el equipo suplente jugó mejor (risas)".

Consultado si entendió la decisión de Domínguez de no incluirlo ante River respondió: "Obviamente que hubo una charla con el entrenador de arqueros, pero era sentido común. Jamás me enojé ni me voy a enojar, pero si me pedía que juegue lo iba a hacer porque nunca me voy a negar a jugar un partido".

Y siguió: "Pero él sabía que mi cabeza no estaba para jugar sabiendo que había firmado contrato 48 horas antes del partido. Entiendo su decisión y es algo que no me sorprendió y le di la razón. Porque los chicos venían entrenando desde hacía tiempo y no era lógico llegar y jugar, era una falta de respeto para el resto del plantel".

Por último le preguntaron si entendería que ante Lanús vaya al banco y tiró: "No sé, quizás Eduardo me lo venga a decir por la relación que tenemos. Hay que ver cual será la decisión, pero no tengo problemas si no juego. Con la relación que tenemos lo vamos a hablar. Eduardo no se va a ofender si le pregunto los motivos, y yo no me voy a ofender si me saca".

