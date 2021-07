Prestadores de salud apuntaron contra las obras sociales por el paro de trabajadores

Esta medianoche se cumplió el plazo de la conciliación obligatoria fijada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los trabajadores de la salud realizan un paro nacional de actividades de cuatro horas por turno. Por su parte, los prestadores de la salud, tal como adelantaron el martes, reprogramarán todos los turnos no urgentes en clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico.

Como se preveía, la negociación quedó estancada: por el lado de los trabajadores, la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) exige un aumento salarial de 45%, y por parte de las empresas, la Federación Argentina de Prestadores de Salud, dice que sus socios no pueden pagar más que lo que a su vez les abonen a ellos las financiadoras (prepagas, PAMI y otras obras sociales).

Al respecto, el Dr. Carlos Abraham, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Santa Fe, explicó que el reclamo "es justo y oportuno". Según el acuerdo paritario fijado, en junio de este año se reajustarían los valores para la paritaria 2021.

"La negociación empezó hace más de un mes en Buenos Aires. La problemática está planteada en que la medicina privada no ha logrado ajustas sus valores arancelarios que son los que permitirían hacer frente a este justo reclamo. Es oportuno y justo el reclamo de los trabajadores, pero las empresas de salud no pueden hacer frente a ese necesario aumento de salario", explicó.

Para el entrevistado, el problema no es entre empresarios y trabajadores, sino entre las empresas de salud y los financiadores del sector, que son las obras sociales sindicales, prepagas, el PAMI, el Iapos en el caso provincial

"El sector depende financieramente de esos agentes de seguro de salud, que son los que no han ajustado sus valores y durante todo el año pasado hicieron muy pocos aumentos. Lo hicieron aprovechando que teníamos la asistencia del gobierno de la Nación y ventajas impositivas, pero estas han terminado. Tomaron esto para no modificar sus precios. Y ahora no quieren aumentar valores arancelarios".

La discusión está centrada ahí. El salario en el sector salud es el mayor componente de los cosots. "Representa el 50 o 60 por ciento del costo total de la producción del servicio".

"La solución inmediata es que le van a autorizar algún aumento a la cuota de la medicina prepaga, lo mismo el Pami, y de la mano de eso, el Gobierno nacional querrá que se acepte la paritaria. Pero en Santa Fe está la obra social de la provincia", recordó Abraham.

