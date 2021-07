Cantero afirmó que "no se piensa en un adelanto del aumento para los docentes"

En los últimos días, gremios docentes de Santa Fe dejaron trascender que próximamente solicitarían una reapertura paritaria para, entre otros pedidos, solicitar un adelanto del último aumento salarial acordado.

Al respecto, Adriana Cantero, ministra de Educación provincial, anticipó que no se piensa ni en una reapertura de las negociaciones ni en un cambio de fechas en el otorgamiento del aumento.

"Por el momento estamos cumpliendo nuestro acuerdos paritarios. Nos falta hacer efectivo el último aumento del año, que sería para el mes de septiembre. Por el momento no está pensado a nivel provincial un adelantamiento del aumento, y por el momento no hay paritaria salarial abierta nuevamente. Si en alguna circunstancia se decidiera ese adelanto, trabajaremos allí", detalló en diálogo con Cadena OH! Rosario.

Respecto a los procesos de titularización y traslados, explicó que se siguen "manteniendo todas las líneas que tienen que ver con la estabilización progresiva y la carrera de los docentes. En un sistema inédito, por la pandemia, hemos dado curso a todos esos procedimientos -traslados y titularizaciones- pero quizás en un cronograma más extendido".

"Siempre pensamos en esa expectativa viva de poder recuperar la presencialidad plena pero eso depende del nivel de la curva epidemiológica y las indicaciones que nos dan nuestras autoridades sanitarias", dijo finalmente respecto al retorno presencial a las aulas.

