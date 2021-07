Marcelo Gallardo analizó la derrota de Unión ante River

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, valoró que "el equipo cada vez se va soltando más" tras la goleada de anoche ante Unión 4 a 0, concretada en el Monumental, por la segunda fecha de la Liga Profesional.

Leer también: River goleó a Unión en el Monumental

"Más allá de los goles, completamos una buena labor futbolística de todo el conjunto, creo que tuvo que ver con el juego, con que el equipo cada vez se va soltando más", refirió Gallardo en la conferencia virtual brindada a la prensa.

"Las formas que queremos desarrollar hoy se vieron por muchos pasajes del partido. Movimos la pelota y encontramos los espacios para penetrar, sobre todo en el tercer gol (marcado por el uruguayo Nicolás De La Cruz), que fue una muy buena jugada colectiva", resaltó el 'Muñeco'.

También destacó el segundo tanto marcado por el cordobés Matías Suárez que "fue un golazo, cuando él habitualmente no acostumbra a patear y hoy la clavó en un ángulo", expresó.

Más info

El entrenador subrayó la "consolidación de la dupla Paulo Díaz con Héctor Martínez", en la defensa; y la de "Bruno Zuculini con Enzo Pérez dando un equilibrio en la mitad de la cancha".

Posteriormente Gallardo alzó una advertencia con respecto a cuando y donde se jugará el superclásico con Boca por los octavos de final de la Copa Argentina. la fecha y el lugar.

"No está definido de cuándo será el partido contra Boca, lo que pasa es que cada vez se acerca más la fecha y no tenemos nada claro. Necesitamos tener confirmación para planificar, algo que no es fácil en el fútbol argentino", sostuvo.

El compromiso en cuestión, según trascendidos desde la organización, se desarrollaría el miércoles 4 de agosto próximo, en uno de estos tres estadios: Malvinas Argentinas, de Mendoza; el Único de La Plata; o el Unico-Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

"Por último, quiero mandarle un gran abrazo a (Leonardo) 'Leo' Pisculichi, que me enteré que hoy le dijo adiós al fútbol. Lo quiero mucho y le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida", fue el saludo del 'Muñeco' al final de la conferencia para el enganche que anunció su retiro desde Burgos, España, a quien dirigió en River de 2014 a 2016, conquistando con él sus primeros cuatro títulos internacionales como DT de los 'millonarios'.

El plantel riverplatense volverá a entrenarse mañana a las 11 en el predio de Ezeiza de cara al exigente compromiso del miércoles a las 21 como visitante ante uno de los punteros del campeonato: Lanús.