Cristian Argiz, representante de futbolistas y director deportivo de Sport Club Argentino dialogó en exclusiva con Sin Mordaza en el inicio del torneo de la Liga Argentina y opinó sobre el juego en el país y la ausencia de nuevas estrellas.

A continuación la entrevista completa

¿Cómo ves el inicio del torneo del fútbol argentino?

Lamentablemente con un nivel muy bajo, la brecha con el fútbol europeo cada vez es más grande. No veo a corto tiempo que salga un Agüero, un Higuaín o un Di María cómo hace unos años.

¿Por qué pensás qué está sucediendo esto?

Te voy a contestar con un ejemplo: Italia por la pandemia y la crisis económica mundial en vez de contratar grandes estrellas, jugó con mayoría de juveniles de la cantera la Serie A. Mucho de esos jóvenes fueron parte de la selección campeona de la Eurocopa.

Aparte de agente vi que te involucraste de director deportivo de un equipo de Mendoza

Sí así es Sport Club Argentino de General Alvear con un gran proyecto y un gran entrenador como Pablo Castro con el sueño y la convicción de jugar el federal A 2022 y así hasta llegar a primera división Ese es el objetivo.

¿Te gusta el cargo de director deportivo?

Si realmente me apasiona, dentro del fútbol es lo que más variable tiene en la organización y armado de un proyecto. Me he capacitado y lo sigo haciendo día a día y mi sueño y objetivo en unos años es ser director deportivo de un equipo de la liga española.