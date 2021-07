Acusó a Lali de plagio y fue a cantar a La Voz Argentina: Quién es Ana Paula Rodríguez

Un insólito momento se vivió en la emisión del domingo 25 de julio en La Voz Argentina cuando Ana Paula Rodríguez. La joven participante había acusado a Lali Esposito de plagio, se presentó en el reality de canto de Telefe.

Las fans de la cantante inmediatamente recordar el hecho sucedido en 2016.

Sin decir una palabra sobre aquel hecho, Ana Paula Rodríguez se presentó en La Voz Argentina e interpretó "Por qué te vas", la canción que Tini Stoessel grabó con Cali y El Dandee.

Luego de una performance que tuvo varias imperfecciones, en el último segundo Ricardo Montaner dio vuelta su sillón y la salvó para terminar sumándose a su equipo.

Qué pasó entre Ana Paula Rodríguez y Lali Espósito

En 2016, tras su exitoso viaje a Israel, Lali Espósito dio a conocer la tapa de su disco "Soy". Enterada del nombre del disco, Ana Paula Rodríguez puso el grito en el cielo.

"¡Mi disco que saqué en 2013 y estuvo nominado a los Premios Gardel en 2014 se llamó igual!", lanzó en la red.

Furiosa con la "coincidencia", la cantante que fue elegida por American Idol, participó en Cantando por un sueño y que trabajó en Stravaganza water in art junto a Flavio Mendoza, tiró: "Ya estoy podrida que porque uno no es tan conocido se tiene que bancar que le roben ideas porque no han sido virales".

Anna Paula trabajó bajo el sello Media Music, del productor musical y marido de Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, quien junto a los abogados de la empresa estudiaron en ese momento accionar legalmente contra Lali (Sony) por el presunto plagio.

Fuente: Exitoina