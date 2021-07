Niños y jóvenes representan la franja de mayor muerte por ahogamientos

Desde el año 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), establece por Resolución celebrar los 25 de julio, el Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos (WDPD). El ahogamiento es un trauma que se lleva la vida de más 372.000 personas por año y es una de las principales causas de lesiones y discapacidad en todo el mundo.

En el marco de la conmemoración, el secretario General del Sindicato de Guardavidas en Santa Fe (SUGARA), Sergio Berardi, explicó que la resolución de ONU "viene a traer a los países miembros la necesidad de unificar criterios y hacer foco en la prevención de los ahogamientos, que es una muerte silenciosa si no se cuenta con una cultura para aquellas ciudades o pueblos que conviven con el medio acuático de forma cercana y si los Estados no adoptan políticas proactivas", dijo al aire de Cadena OH!.

Berardi reveló, además, que el rango etáreo de mortalidad por ahogamiento es mayormente de niños y jóvenes, que podrían resolverse con políticas proactivas o un plan nacional de prevención.

"Llegamos a esta fecha satisfechos por todo un trabajo y un camino recorrido en la región. Toda la normativa que hoy está vigente en materia de seguridad acuática ha nacido al calor de los guardavidas y de bregar por la seguridad de los bañistas y de los usuarios de los ámbitos acuáticos”, indicó.

Sobre la cantidad de menores de edad que se encuentran dentro de las estadísticas de muerte por ahogamiento, el titular de SUGARA advirtió que “acá viene una cuestión cultural que nos atraviesa a todos, que es la necesidad de tener a una edad temprana una enseñanza de la natación, reforzar lo que es la formación profesional para los guardavidas y profesores de educación física. Todo eso tiene que estar enmarcado en una mirada que articule los distintos niveles del Estado y hacer de los ámbitos acúaticos, lugares donde claramente tiene que haber siempre una mirada de alguien que está cuidando”.

Escuchar también la nota completa: