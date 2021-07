El Centro Ana Frank propuso actividades educativas con la producción de ShowMatch

Héctor Shalom, director ejecutivo del Centro Ana Frank en Argentina, se manifestó por Cadena OH! sobre la lamentable aparición de la figura de Ana Frank en el certamen de Showmatch que conduce Marcelo Tinelli. La situación generó que se propongan actividades educativas con la producción del programa.

"La verdad que genera mucha indignación. Me parece que la figura de Ana Frank, su historia y lo que simboliza para entender el Holocausto y el asesinato de millones de personas... es muy importante. Utilizar esa figura de una manera frívola, con esta chica muy sensual y atrás la figura de Ana Frank, no corresponde. Además, elude la verdad, como si Ana Frank hubiese estado encerrada por voluntad propia", explicó.

La canción "Yo no soy esa mujer", de la artista Paulina Rubio, fue interpretada por Sofía "Jujuy" Jiménez. En el fragmento de la canción que repite "Yo no soy esa mujer, que no sale de casa", apareció la imagen de la joven alemana, lo que además de equivocado fue de mal gusto.

Historia de vida

Ana Frank escribe entre sus 13 y 15 años en su diario en Amsterdam. Ella y su familia habían nacido en Alemania, se escaparon del nazismo, llegaron como refugiados a Holanda. En el momento en que la hermana mayor de Ana fue citada a los campos de trabajo, deciden esconderse, como muchas otras familias judías en ese momento.

"Ella apenas había cumplido 13 años, las primeras dos semanas escribe su diario en libertad. Luego permanece encerrada por más de dos años. Fue encentrado de casualidad, pero expresa pensamientos muy profundos, sobre el hombre, la guerra, la mujer, la violencia, ideales de los jóvenes..."

La joven se convirtió en un símbolo, de una adolescente con una visión positiva del mundo, de la vida, a pesar de vivir una situación tan hostil. Finalmente fueron encontrados, denunciados, deportados y asesinados. Sólo sobrevivió su padre, pero murió ella, su hermana y su madre.

Legado

"Su diario está en 80 idiomas, millones de adolescentes lo leen cada año. Acabamos de firmar un acuerdo para que el Ministerio de Educación distribuya su diario en todo el país. Es importante, se incorporó al plan lector nacional, así que 35 mil escuelas van a recibir un ejemplar del diario, una publicación nueva que hicimos en Argentina, completa e integrada", comentó Shalom.

"Tenemos un museo, por el que sólo en el 2019, pasaron 900 grupos escolares. Nuestra tarea es educar en la memoria pero también en la construcción de convivencia frente a la violencia y discriminación que son nuestros ejes de trabajo".

"Con tanto esfuerzo de jóvenes voluntarios que trabajan con nosotros para reivindicar la dignidad, la resistencia, el lugar de la mujer... No había tenido dimensión del impacto hasta que empecé a recibir mensajes y llamadas, y ahí decidimos hacer un primer texto de repudio al uso liviano de la figura de Ana Frank. Pero inmediatamente se comunicaron de nosotros la producción, lamentando el hecho".

Expresó que entendieron que no había intencionalidad, aunque la situación ya tuvo su efecto, lastimó y provocó tristeza. "Hay una sensibilidad que atraviesa a sobrevivientes y familiares y ha generado mucho dolor".

Desde la entidad afirmaron que su propuesta es hacer de esto una oportunidad educativa. "Queremos que vengan de la producción al Museo, que pasen imágenes del museo y de Ana Frank por el canal, y desestimamos el cúmulo de violencia que se sumaba, porque cada uno quería hacer de esto también su propio rédito político".

