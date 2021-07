Recreo: Colombo no dio explicaciones sobre $70 millones

El bloque de concejales de Juntos por Recreo aseguró que viene reclamando desde el 2018 diferentes respuestas a pedidos de informe, que tienen estrecha vinculación con el manejo de fondos municipales. El edil Franco Passarelli, en declaraciones destacó que “la transparencia y la claridad en estos temas son fundamentales para analizar el presupuesto 2021, enviado al Concejo por el mandatario municipal hace pocos días, cuando promedia el año”, remarcó, y se preguntó: “¿Con qué elementos vamos a analizar el Presupuesto municipal para este mismo año, si el intendente no responde nuestros pedidos de informe?”.

“Cuando le preguntamos al intendente por qué ingresaba el Presupuesto a mitad de año, nos respondió que fue por cuestiones internas y por la pandemia”, describió. “Quedamos realmente sorprendidos porque fue una respuesta evasiva, y todos sabemos que quienes están al frente de la pandemia son el gobierno provincial y el nacional, que, sin embargo, ya tienen aprobados sus presupuestos desde noviembre del año pasado”, enfatizó Passarelli.

El edil remarcó que “no sólo que no tenemos el presupuesto aprobado sino que tampoco está el decreto que reconduce el mismo. Técnicamente Recreo estaría trabajando sin presupuesto. El decreto de reconducción es el que de alguna manera prolonga la vida de aquel presupuesto que fue aprobado a fines de 2019 y se aplicó en 2020. A eso, no lo tenemos en el concejo municipal”, sostuvo, y agregó: “No sabemos con qué presupuesto el Municipio está pagando sueldos o solventando los gastos”.

Passarelli destacó que "todos los pedidos de informes fueron votados favorablemente por los concejales del oficialismo de Recreo, es decir, el Frente Progresista. Aun así, Colombo no respondió los informes".

El concejal de Juntos Por Recreo se mostró preocupado por la situación y remarcó la responsabilidad legislativa que existe desde el Bloque que integra junto a Noelia Formento, generando herramientas válidas para el progreso de la ciudad: “Nosotros estamos y estuvimos a disposición de la gestión de Colombo para aquello que se considere importante para el crecimiento de la ciudad. En diciembre esperamos que ingrese el presupuesto para poder discutirlo y arrancar el año aprobándolo como debería haber sido. Esto no sucedió y la verdad nos preocupa muchísimo, porque es de una gravedad institucional inusitada”, finalizó Passarelli.

“Las minutas de comunicación referidas al manejo de recursos no se respondieron. Hay minutas de 2018 y 2020 que nunca se obtuvo una respuesta. Y la última está referida a cómo se contrataron las cooperativas de trabajo. Aquí queremos consultar si eran las que venía trabajando con la gestión de Mario Formento o si hay cooperativas nuevas. Ese pedido de informe lo hacemos porque hay una erogación que ronda los 70 millones de pesos desde que inició la gestión Colombo. Y no sólo que no hay respuestas, sino que hay silencios. El secretario de Gobierno, Facundo Lanfranchi, salió en los medios diciendo que siguen trabajando y que es de la misma manera que lo hacía la gestión anterior. Y le mintió a todos los recreínos", afirmó.

Pedidos de informes no respondidos por Colombo

Entre las minutas de comunicación no explicadas por el intendente de Recreo, son, entre otras: "estado del parque automotor, 70 millones de pesos en cooperativas de trabajo, prestadores de servicios municipales, y detalle de la planta política y funcionarios del gabinete".