Jorge Broun y su regreso al arco de Central

El arquero de Rosario Central Jorge Broun, recibió el alta médica epidemiológica de COVID 19, pero no podrá volver ante Gimnasia y Esgrima debido a que no logró todavía el OK del cuerpo médico tras su inactividad con síntomas que lo tuvo afuera en los partidos ante Deportivo Táchira, Godoy Cruz y Vélez Sarsfield, debiendo continuar con el reposo hasta su completa recuperación.

Ante este panorama, el Kily González seguirá dándole el respaldo a Juan Pablo Romero , quien tuvo muy buenas actuaciones en los cuatro partidos que le tocó reemplazar a Fatu. Más info El oriundo de Elortondo atajaría, si no hay ninguna contramarcha, ante el Lobo el próximo jueves en el bosque y ante Aldosivi el próximo lunes 2 de agosto en el Gigante de Arroyito.

Ruben y Gamba siguen afuera

En el parte médico elaborado este lunes, no se hizo alusión a las situaciones de los delanteros Marco Ruben y Lucas Gamba. El referente Canalla también se recupera de su contagio de COVID y el miércoles sería la fecha de un nuevo control, en tanto que el mendocino se recupera de una lesión muscular y no podría ser considerado en el corto plazo por el cuerpo técnico.

Con info de TyC Sports