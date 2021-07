Fernando Gamboa: "Cuando te quedas con uno menos es muy difícil planear algo"

Newell’s cayó en La Paternal ante Argentinos Juniors y su entrenador, Fernando Gamboa, puso el foco en la expulsión de Jonatan Cristaldo en el arranque del segundo tiempo como uno de los argumentos para explicar el pobre rendimiento del equipo.

“Cuando te quedas con uno menos es muy difícil planear algo, más con un Argentinos que tiene buenos jugadores", dijo el DT rojinegro.

De todos modos, el entrenador dividió el partido en dos partes: “El primer tiempo fue parejo, perdíamos la pelota muy rápido, era difícil manejar el partido pero fue parejo”. Y agregó: “El segundo tiempo fue diferente, con uno menos se hace cuesta arriba porque te priva de una presión pareja".

Consultado por las variantes realizadas en la segunda mitad, indicó: “Uno siempre busca mejorar al equipo, la idea con los cambios era tener un poco más la pelota porque no la podíamos tener, la perdíamos muy rápido”.

La Lepra tuvo una chance para empatar el partido, pero un error del árbitro lo privó de ello: "Vi la jugada en la que cobran offside a Sabbag. No soy de meterme con los árbitros. Todos nos equivocamos, pero más allá del error, no se que vio el línea. Se ve claramente que peina Torren y que Sabbag no estaba adelantado".

Finalmente, se refirió a la lesión de Franco Escobar , quien dejó la cancha muy dolorido en el segundo tiempo: "No sabemos todavía, mañana se hará un estudio para ver que tiene. Ojalá no sea nada grave porque viene de una lesión muy seria y es un jugador importante para nosotros".

Con info de Rosario3