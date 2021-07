Militta Bora fulminó a los que se solidarizaron con Chano

Militta Bora liquidó a quienes se solidarizaron con su ex pareja, Santiago Chano Moreno Charpentier, quién se debate entre la vida y la muerte en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi luego de ser baleado por un oficial de la policial bonaerense.

Aunque no faltaron las palabras de aliento y compasión para el músico, la cantante, sin pelos en la lengua, deslizó en su cuenta de Twitter: "La verdad y la Justicia. O sea, hasta el día que el femicida mate a alguien se van seguir solidarizando con el asesino. Después se anotan a cualquier hashtag pidiendo Justicia cuando ustedes son cómplices pasivos de la injusticia que viven las mujeres de nuestro país. Hipocresía".

Si bien luego Militta eliminó el mensaje, el medio Pronto logró hacer una captura y el tweet quedó guardado. De esta manera, dejo expuesta su mala relación con el exlíder de Tan Biónica, con quien tuvo un amorío fugaz en 2016 y que terminó muy mal.

Cabe recordar que en 2018, Bora declaró que Chano la amenazó de muerte y la golpeó reiteradas veces durante los meses que estuvieron juntos y, asimismo, meses después lo denunció penalmente por violación.

"Una noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dijera 'no, no, no'. Entonces, también hubo un hecho de violación", había declarado la intérprete en ese momento en diálogo con La Nación.

Qué pasó con Chano Moreno Charpentier

Según las fuentes policiales, Santiago Chano Moreno Charpentier en la madrugada del lunes sufrió un brote psicótico en su casa ubicada en el Barrio Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz, en la Provincia de Buenos Aires, donde también atacó a su madre con un cuchillo e intentó hacer lo mismo con un policía cuando quisieron reducirlo. En consecuencia, recibió un balazo en el abdomen por parte del oficial y terminó internado en terapia intensiva.

