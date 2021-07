Eduardo Domínguez habló del empate de Colón y apuntó al árbitro del partido

Eduardo Domínguez brindó la conferencia de prensa luego del polémico empate de Colón ante Huracán, donde fue claramente perjudicado por el árbitro Hernán Mastrángelo, quien le dio un inexistente penal a su rival.

"Tenemos jugadores capaces de atacar al espacio, se vio en el primer gol, se vio en varias situaciones más que no pudimos aprovechar, pegamos dos tiros en los palos. Hablar del arbitraje cuesta, porque lo que uno pretende es que pase totalmente desapercibido y que los protagonistas sean los jugadores de ambos equipos, hasta los entrenadores tenemos que pasar desapercibidos. Es fácil caer en el árbitro, pero también habría que hablar del línea, que tenía de frente la acción, no fue penal, el árbitro cobró y la avaló el línea.

Luego hubo una acción en profundidad y que Farías se queda en offside, por lo que me comentaron intercepta la carrera del defensor, en ningún momento lo hace. Pero el árbitro estaba a 10 metros, el línea a 50 metros y le fue a preguntar al línea. La vorágine del partido no era la mejor, pero me tengo que hacer cargo de que generamos situaciones de gol, tuvimos pelotas en los palos, pero no pudimos marcar. Defendimos bien, prácticamente no nos patearon al arco, pero es una cancha difícil, ante un rival que tiene su historia, lo que queda es aceptar", arrancó diciendo Eduardo Domínguez, sobre el empate ante Huracán.

"Hubo muchos pasajes del segundo tiempo que me gustaron, y creo que con la presencia de Santiago Pierotti y Lucas Beltrán le dimos otra dinámica al ataque, pero por algunas cuestiones no pudimos marcar y llevarnos el triunfo. Somos un equipo que ataca y defiende bien. Todo lo que puedo hablar es por sensaciones", agregó Eduardo Domínguez sobre el empate de Colón ante Huracán.

Luego, Eduardo Domínguez afirmó: "Wilson estuvo bien, fino, generó las mejores situaciones de ataque, pero puede estar mejor, esa es la competencia interna que buscamos. Lucas Beltrán de a poco se está ganando los minutos, se está conociendo con sus compañeros".

Sobre si tendría que haberse llevado los tres puntos, Domínguez dijo: "Colón hizo un buen partido, se plantó ante un rival difícil, con un gran entrenador, que vino a potenciar a muchos chicos, pero creo que Colón hizo un buen partido. Después nos se nos dio el partido por varias cuestiones".

Con info de UNO Santa Fe