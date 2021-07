Giustiniani: "Queremos ir al Congreso a defender la provincia, no a calentar la banca"

Este lunes, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, presentó la lista "Preparados para Santa Fe", que competirá en la interna del Frente Amplio Progresista, en las próximas elecciones legislativas 2021.

Con Rubén Giustiniani cómo primer precandidato a senador nacional, y con Fabián "Palo" Oliver encabezando la lista de precandidatos a diputados nacionales, el mandatario rosarino aseguró que "este ya no es un mundo donde hay una sola verdad, si la política no entiende eso le erra. No se puede hacer un frente amplio sin abrir, y acá entendemos que estamos en un momento especial que requiere de respuestas. Nuestro fuente era plural, diverso y abierto. Lo mejor que tenemos es que el frente siempre hizo política hacia al futuro, y hacia adelante se mira abriendo y buscando lo que viene. La historia la valoramos, pero es la semilla. El fruto es ver los problemas, los tiempos y las respuestas buenas.

"Si queremos una Argentina federal, más justa e igualitaria, hay que animarse a ejercer autonomía. Esa es la marca de la provincia de Santa Fe, es un honor poder decir que en Rubén (Giustiniani) se sintetiza ese espíritu que vamos a llevar a Buenos Aires para defender la provincia", completó Javkin.

Síntesis de la amplitud del Frente Amplio Progresista

Por su lado, el precandidato a senador Rubén Giustiniani manifestó que "ésta lista hace una síntesis de todo lo amplio que es el frente, es una lista plural y de un importante desarrollo territorial. Es importante esta competencia interna porque el voto de la gente determina la lista que nos llevará al Congreso de la Nación. Hemos logrado leyes muy importantes de Santa Fe con nuestras propuestas".

Además, el actual diputado provincial aseguró en diálogo con Cadena OH!, que "la verdadera grieta está en la distancia entre lo que hoy quiere y piensa la gente, y la dirigencia política. El compromiso que estamos asumiendo con esta lista, es de llevar al Senado y a Diputados a legisladores que no calienten la banca, sino que defiendan a la provincia", y reconoció que "el que pierde, acompaña", respecto a la competencia interna dentro del Frente Amplio Progresista, contra la lista que encabeza Clara García.

