Jorge Rial dio una nueva versión de lo que pasó con Chano

En este momento, Chano Moreno Charpentier está en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi. El cantante recibió un balazo en el estómago de un policía a quien, según informa el reporte oficial, habría intentado atacar en pleno brote psicótico por estupefacientes.

En este contexto, Jorge Rial se mostró muy triste por la delicada situación de salud que atraviesa el cantante y analizó crítico el accionar de las fuerzas.

"Lo conozco a Chano, tuve varias charlas amorosas con él. Siempre me pareció un buen tipo, cálido, muy cálido. Es un tema jodidísimo el de él. No es nada más decir 'uy, otra vez Chano, en cuál se metió ahora, qué hizo este pibe' o hacer memes y jodas por Twitter. No, eso es una boludez", expresó en su programa radial, Argenzuela.

Entonces, criticó con fuerza a la policía por haberle disparado en el estómago. "Esto es grave por la actitud de la policía. ¡A Chano lo cagaron a tiros! Las fuerzas policiales no están preparadas para actuar en casos así. Y además el policía tiene que ir como personal de apoyo pero no para actuar de manera directa. Tiene que ser un refuerzo. Por lo que sé, Chano salió de la casa con un cuchillo Tramontina apuntando a su propia cabeza y ahí le dieron el balazo", afirmó.

Y se despidió remarcando que hay que dejar de "banalizar" el consumo de drogas. "Falopa no son sólo la marihuana y la cocaína. Falopa también son los psicofármacos que tomamos por cualquier cosa. Prácticamente todos tomamos alguna falopa hoy en día. Yo personalmente estoy a favor de la despenalización de la marihuana. Ahora, lo importante es que estamos hablando de un tipo enfermo y que además está hecho pelota porque le dieron un disparo y perdió el bazo. ¡Está hecho mierda!", cerró, preocupado.

