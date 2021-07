Alta médica para Julián Weich, tras 15 días de internación por Covid

Julián Weich recibió el alta médica y podrá regresar a su domicilio, luego de estar internado durante dos semanas en Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), producto de un cuadro de Covid-19 severo.

La buena noticia llegó de la mano de Ángel de Brito. Ocurre que en la última emisión de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) el profesional que atiende al conductor de Vivo para vos (El Nueve) informó que el mítico presentador de Un sol para los chicos se encuentra en condiciones de volver a su hogar.

“Está muy bien, realmente la pasó mal”, puntualizó Mario tras ser consultado acerca del estado de salud de Weich. Y luego explicó con mayor detalle: “Tuvimos que internarlo en terapia intensiva, por una neumonía bilateral, típica del Covid”.

Leer también: Amenazaron de muerte a Marcelo Tinelli

En ese sentido, el doctor indicó que el mediático padecía una insuficiencia respiratoria de moderada a severa, lo cual requirió asistirlo con altas concentraciones de oxígeno. “Ha sido un buen paciente y siempre estuvo muy optimista”, afirmó.

Además, el experto manifestó que el actor, luego de la mencionada terapia intensiva fue trasladado a la terapia intermedia y después a la habitación general. “Hoy (miércoles 28 de julio) le estoy firmando el alta para que se vaya a la casa y ya pueda recuperarse en su domicilio", aseveró Fitz Maurice.

“Es muy loco, porque te morís y nadie te avisa, no te duele nada, pero te estás muriendo. Lo bueno es que puedo contarlo, porque hay gente que no lo pudo contar”, dijo en diálogo con Maby Wells, su compañera en radio Uno (FM 103.1). El conductor aprovechó además para rechazar los rumores sobre su presunta postura “antivacunas”.

“Tenía turno para vacunarme y por un tema personal no fui, y a los tres días me contagié. No soy antivacuna, estoy a favor de la vacuna, todo el mundo tiene que estar vacunado. Me la paso diciendo en la tele y en la radio que hay que vacunarse”, finalizó.

Fuente: Exitoina