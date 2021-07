Caso "Chano" Charpentier: salud mental y fuerzas de seguridad

El filósofo francés Michel Foucault dedicó gran parte de su obra a estudiar el proceso de reclusión en el mundo occidental, que comenzó tímidamente en la Edad Media con el “miedo a tocar” de los leprosos y que profundizó la Modernidad con la manicomializacion de la locura.

En las antípodas de los intramuros, el estado público que cobró el caso del cantante “Chano” Charpentier, baleado por un policía bonaerense luego que el artista intentara atacar al uniformado con una cuchilla, según se indicó en el relato policial, derivó en una andamiada de microhistorias sobre su figura que puso en escena a la salud mental en el centro del debate.

Para Victoria Castro, vicepresidenta del Colegio de Psicólogos Primera Circunscripción Santa Fe, el ataque hacia el cantante revelaría el desconocimiento para abordar este tipo de situaciones complejas y problemáticas. “La violencia no es una respuesta ante ninguna situación, se actúa de esta manera en función de no conocer los protocolos, de no entender cómo actuar. Si bien hay hechos realmente complejos, en una primera instancia, siempre aparece el diálogo”, dijo al aire de Cadena OH!.

“Lo que pasó con Chano se trata de una historia con un desenlace trágico, una situación muy compleja, pero lo interesante es poder empezar a problematizar los modos de intervenir sobre un paciente”, dijo la especialista.

Según su mirada, el ataque al ex integrante de Tan Biónica, reflejaría la necesidad de pensar la interdisciplinariedad como necesidad para enfrentar estas situaciones, así también, el imperativo de enmarcar a la salud de manera integral. “Un sujeto que padece de alguna problemática es vivenciado muchas veces como que su palabra no vale. Se deslegitima en función de prejuicios que van más allá del sistema sanitario”, agregó.

En otro orden, la psicóloga admitió un incremento de consultas desde el inicio de la pandemia, en cuyos comienzos “empezamos a trabajar fuertemente, advertidos por las consecuencias que podían aparecer en los psíquico. En función de ordenar todo un sistema, el abordaje en salud mental fue corrido, pero hoy es imposible negar que la pandemia causó, causa y causará efectos en el orden de los subjetivo”, agregó.

