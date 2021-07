El Polaco se descompensó en La Academia

Tras dar su presentación junto a Celeste Muriega en La Academia, el Polaco se descompensó y se desmayó. En Los Ángeles de la Mañana mostraron algunas imágenes del momento en que los profesionales médicos revisaron al cantante durante este complicado episodio.

“El Polaco me dijo anoche, 'mirá después de tu devolución, ahí es cuando me empiezo a sentir mal'. Al aire no se vio y los demás no nos dimos cuenta tampoco porque terminó el programa y cada uno se fue por su lado. Cuando estábamos en camarines empezamos a escuchar que había venido la ambulancia”, relató el periodista en la emisión de eltrece.

Luego, De Brito reveló que el Polaco sentía que le faltaba el aire y calor. “El sentía falta de aire y calor”, dijo y Maite Peñoñori agregó: “Cuando él se calmó un poco, al rato le hicieron un electrocardiograma ahí en el lugar para ver si había algo mal porque él insistía con que no podía respirar y le dio bien el electro. Igual por las dudas esperó a la ambulancia”.

Finalmente, la panelista contó que el músico se fue de los estudios de ShowMatch manejando. “Después en la ambulancia lo revisaron nuevamente los médicos, lo vieron bien y cuando logran calmarlo, se terminó yendo manejando él. Ningún control dio mal pero él sentía eso, que no podía respirar”, sentenció la angelita.

