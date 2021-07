Rincón: continuará en prisión la pareja acusada de abuso sexual de menores

Este jueves por la tarde, la Justicia santafesina determinó que la pareja de entrenadores de triatlón de San José del Rincón, Walter S., de 42 años, y su pareja, Sheila N., de 30, sigan detenidos. Están acusados de abuso sexual de menores.

El juez Gabriel Candioti, a cargo de la audiencia de la Investigación Penal Preparatoria, dispuso la prisión preventiva para la pareja de entrenadores.

Los profesores imputados por hechos de abuso sexual (14 denuncias) participaron de manera virtual de la audiencia. Esto ya había sido confirmado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), que recibió un pedido de la defensa para que el debate se realizara en estas condiciones.

Los delitos atribuidos, hasta el momento, son "abuso sexual con acceso carnal" y "abuso sexual simple", que datan de 2010 y, en algunos casos, se prolongaron hasta 2019, según informó el fiscal Broggi.

En diálogo con CADENA OH!, Oriana, una de las víctimas, pidió por la prisión de los acusados."Quiero que queden presos y sufran. Nada va a reparar el daño que me hicieron, pero no quiero que otras personas pasen por lo mismo que pasé yo", dijo.

"Además de amenazarnos, nos manipulaban. Nosotros sabíamos que todo lo que pasaba ahí, no podríamos decir nada en nuestras casas", continuó la víctima.