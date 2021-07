El Senado aprobó por unanimidad el pedido de licencia de Rodenas

Este jueves, el Senado provincial aprobó por unanimidad el pedido de licencia sin goce de sueldo de la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Alejandra Rodenas, como consecuencia de su precandidatura a la Cámara alta nacional en la lista que encabeza Agustín Rossi (La Santa Fe que Queremos) y que competirá en las PASO del 12 de septiembre.

Leer también: Rodenas pidió licencia sin goce de haberes para dedicarse de lleno a la campaña

El pedido de Rodenas había ingresado pocas horas antes a la Cámara alta, luego que Agustín Rossi confirmara que dejará su cargo de ministro de Defensa de la Nación. Según consignó la vicegobernadora, se ausentará de las sesiones en el Senado provincial hasta el 12 de septiembre inclusive.

Presenté el pedido de licencia sin goce de haberes en mi cargo de vicegobernadora y presidenta del Senado y la Asamblea Legislativa de nuestra provincia, algo que fundamenté en mi profundo compromiso ético con el que llegué a la política. pic.twitter.com/F2YjPE31sk — Alejandra Rodenas ☀️ (@rodenasale) July 29, 2021

La conducción de los debates legislativos quedó a cargo del presidente provisional del cuerpo, Rubén Pirola, también integrante del Nuevo Espacio Santafesino (NES). "Mi responsabilidad institucional no es ejecutiva y se enmarca en el ámbito de la Legislatura de Santa Fe, pero siguiendo la regla de conducta que impone el presidente Alberto Fernández a sus ministros, tomé la decisión de pedir esta licencia sin goce de sueldo", tuiteó la vicegobernadora.

En ese sentido, agregó: “Mi deseo es que la campaña electoral no me quite tiempo para la función pública que puede desempeñar mi reemplazante constitucional. Por eso, mientras sea precandidata, me concentraré en la campaña y en la construcción colectiva para #LaSantaFeQueQueremos".