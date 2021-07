Hospital Iturraspe, una de las banderas de la lucha contra la pandemia en Santa Fe

Llegó e hizo estragos. Un mundo, convulsionado como de costumbre, se vio aun más atónito cuando dio cuenta de que apareció un virus imperceptible a la vista humana que ya se cobró la vida de más de 100 mil personas en Argentina, y millones más en el mundo.

En tiempos de coronavirus, los efectores de salud y el personal sanitario debieron encabezar la lucha en la primera línea contra la pandemia. Lo hicieron con una premisa fundamental, histórica y de vocación: salvarle la vida a la gente.

Fue el caso del Hospital Nuevo Iturraspe y su personal. En cuestión de días se transformó en un faro de atención contra la enfermedad no sólo en la ciudad capital, sino en la región centro-norte de la provincia. "El Cullen y el Iturraspe fueron los hospitales insignia en esta situación de covid. Son efectores referentes del centro norte de la provincia, no sólo de la ciudad de Santa Fe. Y además, no son solo referentes de atención contra el covid, sino también en especialidades de patologías complejas", consideró el director del nosocomio, Francisco Villano, en diálogo con Sin Mordaza TV.

Adecuación ante la urgencia

Inaugurado hace apenas dos años, el Nuevo Iturraspe se erigió en el norte de la ciudad capital cómo una obra de infraestructura muy avanzada, con aparatos de última tecnología disponibles para la atención de patologías complejas. Algunos especialistas consideraron la obra cómo "el hospital más moderno de Argentina".

Sin embargo, debió adecuarse ante la urgencia que propició la llegada del covid, y según detalló el titular del efector, "cuando inició la pandemia, hace un año y medio atrás, teníamos un área de terapia intensiva con 12 camas UTI funcionando. Sin embargo, la pandemia hizo que tengamos que aumentar la cantidad de camas hasta 34 unidades y también tuvimos que sumar recurso humano".

"En mayo-junio de este año, momento pico del covid, llegué a decir que estábamos con un 104 por ciento de ocupación de camas. Esto significa que había pacientes internados en terapia intensiva, en la guardia central y hasta en el área clínica. Eso nos puso en una situación de tensión por la gran demanda que hemos tenido. Actualmente bajamos del 80% de ocupación, estamos en una situación cómoda en la internación de terapia intensiva. Esto se debió a que algunos pacientes evolucionaron, pero también a que la mortalidad fue mayor durante esta segunda ola. Vacunación y distanciamiento de la gente ayudaron mucho en este sentido", agregó Villano.

