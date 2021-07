Fuerte reducción del incumplimiento de la cuarentena de quienes regresan del exterior

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que el porcentaje de viajeros que incumplen la cuarentena obligatoria al regresar al país bajó del 40 al 10 por ciento. Además confirmó que, por el momento, no hay circulación comunitaria de la variante Delta en Argentina y destacó, en ese sentido, que la restricción para el ingreso diario de personas desde el exterior sirvió "para ganar tiempo" y avanzar en la vacunación.

"La sociedad lo entendió. Cuando empezamos a controlar, el incumplimiento (de la cuarentena) era del 40 por ciento y ahora estamos en 10 por ciento o menos", remarcó Carignano. "En una pandemia hay que ser rigurosos", insistió la funcionaria sobre el aumento en los controles que implementó el gobierno Nacional para evitar la expansión de la variante Delta en el país, que incluyen llamados y visitas a los domicilios declarados en Migraciones para chequear que el viajero esté respetando el aislamiento obligatorio.

En ese marco, Carignano también señaló la efectividad de la instalación de un cupo diario de ingresos al país, que pasó de 600 a 1000 personas en las últimas semanas, ya que permitió "ganar tiempo al ingreso de la variante Delta" que "inevitablemente va a llegar a la República Argentina, más teniendo en cuenta que ya hay circulación comunitaria en Paraguay, en Brasil, en México".

Pese a que el incumplimiento en las cuarentenas bajó, las cuotas de ingreso al país seguirán porque "tenemos 1.271 denuncias desde el 14 de junio, que es cuando empezamos a controlar, hasta ahora de personas que no estaban en su domicilio cuando se les fue a constatar", precisó. Cabe destacar que todos los casos de la variante Delta se corresponden a viajeros o a contactos estrechos de ellos y que “el 64% de los casos Delta confirmados manifestaron síntomas durante la cuarentena”

"Si todos hicieran la cuarentena, seguramente no sería necesario (incrementar controles y poner un cupo). O si todas las provincias hicieran lo que hicieron Buenos Aires, Salta y San Juan de disponer hoteles todos sabríamos que las personas llegan, van al hotel y no hay manera de que no cumplan el aislamiento. Pero todos sabemos que hay personas que llegan del exterior y no lo hacen", explicó.

“El objetivo que planteamos con el aislamiento preventivo fue ganarle tiempo al ingreso de la variante Delta. Esto permitió avanzar en la aplicación de vacunas a un ritmo cada vez más acelerado que actualmente alcanza los dos millones y medio de aplicaciones por semana”.

Si bien es inevitable que la variante Delta llegue al país, "nos va a encontrar mejor parados", agregó la funcionaria, quien aseguró que a fines de agosto el Ministerio de Salud "va a estar terminando de vacunar a los mayores de 18, por lo menos con una dosis".

Respecto a las medidas que deberá tomar el presidente Alberto Fernández al llegar desde Perú, a donde viajó para asistir a la asunción del nuevo presidente Pedro Castillo, Carignano expresó: "El Presidente sabe muy bien lo que tiene que hacer, seguramente lo habrá hablado con la ministra Vizzotti, que cuando llegó se aisló".