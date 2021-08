"El colegio no estaría colaborando, la causa es irregular", afirmó la mamá de la menor abusada en Rafaela

El caso de un presunto abuso de una menor en el Colegio San José de Rafaela, continúa teniendo repercusiones. La familia está reclamando que se esclarezca la situación y que la institución de respuestas concretas.

Vanesa, la mamá de la pequeña que sufrió el ataque, explicó a Cadena OH! que su hija "Sí fue abusada, la carátula está como presunto abuso porque no hay imputado, no tenemos nada. Pero sí ocurrió el hecho: fue en el colegio, en horario de clases, y mi hija relata que fue un profesor o alguien que trabaja en la institución por la vestimenta".

"Nosotros necesitamos que esto llegue, de alguna manera a todos lados. Es un hecho grave, ocurrió en una institución donde nosotros depositamos confianza, firmamos un contrato por eso".

Desde el entorno, mantuvieron el perfil bajo porque fueron a pedir respuestas. La entrevistada aclaró que jamás hablaron de sacar a la menor de la escuela, sino que el objetivo es que no haya un abusador en la institución.

"Desde el primer momento el colegio nos dijo que nos iban a ayudar, esto fue el jueves a la mañana luego del hecho. Corridas las horas, los padres del grado de mi hija querían una reunión y tuvimos una reunión. Nos brindaron su apoyo y que nos iban a dar información. El viernes, a 48 horas del hecho, no ocurrió. La institución no estaría colaborando, y esto nos genera gran ansiedad. Queremos que colaboren, nunca jamás fuimos en contra del colegio, sí en contra del abusador", aclaró.

La familia pide ayuda, para aclarar el tema pero también para que no vuelva a pasar un hecho así. "La escuela mandó un comunicado de que hoy y mañana no abría. Seguro el miércoles abre como si nada, y tienen un abusador dentro del colegio. No puede pasar con otro niño, y que nosotros estemos en un punto muerto con irregularidades en la causa".

Investigación

La marcha convocada fue "una caricia al alma" para la familia. "Estamos desesperados, necesitamos aclarar este tema y que todo esto termine. Lo más relevante de todo esto es que el día viernes tomó nuestro caso una fiscal, luego nos cambiaron la fiscal, de un día para el otro y no nos dieron un por qué, ni nada. Ahora resulta que están trabajando en conjunto las dos fiscales".

Vanesa comentó que ante tanto manoseo y al no tener respuestas, pusieron un abogado querellante que hasta el momento no fue aceptado. "Está todo muy raro. Nos dijeron que estaban las cámaras, pero ahora resulta que no, que no funcionaban. Esperemos que acepten nuestro abogado para saber qué pasa con la causa".

En el proceso, los padres de la institución mostraron un gran apoyo a la nena y sus familiares. "Por lo que tengo entendido no van a mandar a sus hijos al colegio hasta que esto no esté esclarecido, porque corren peligros sus hijos. Nosotros no organizamos ninguna marcha porque confiamos en la institución y en la justicia que esto se va a esclarecer, lo hicieron los padres de la escuela para pedir justicia y ayuda para que esto no vuelva a ocurrir, para que la escuela colabore".

Ante la consulta sobre posibles antecedentes, Vanesa admitió que hasta que no le tocó, no sabía de ningún caso. Pero sí salieron a la luz otros caso que se habían tapado.

Denuncia y proceso

La menor contó a sus padres el hecho y fue llevada al médico. Por protocolo, es el profesional quien realiza la denuncia en la Comisaría de la Mujer. "Nosotros confiamos en fiscalía y en la justicia, pero el cambio de fiscal sin motivo, y que vuelva a ingresar la primera fiscal, nos llama mucho la atención. Nos llama la atención el poco recurso que tenemos, lo de las cámaras. Entonces sí tuvimos que recurrir a ser querellantes.

"Mi hija no es más la misma nena. Ahora tenemos que recurrir todos los días a una especialista y psicólogo, un proceso que ningún padre quiere pasar. Le arruinaron la vida de por vida. Como padres la vamos a ir acompañando para que el recuerdo sea el menor posible, pero un chico no queda igual. A nosotros nos marcó nos cambio y ella no es igual, no se relaciona más con nadie, vive pegada a nosotros. Yo necesito que se esclarezca el caso y que todos colaboren, la institución, el obispado, y la fiscalía esclarezca todo", dijo por último.

