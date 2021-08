Expreso apoyo de Alberto Fernández a la lista de Perotti

Con la participación del gobernador Omar Perotti y del presidente Alberto Fernández que envió un mensaje grabado, la lista Celeste y Blanca del Frente de Todos presentó a sus precandidatos para las Primarias, Abiertas y Obligatorias que se celebrarán el 12 de septiembre y que encabezan Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnún para el Senado de la Nación y Roberto Mirabella para Diputados.

El acto contó con la participación en forma presencial de 9 precandidatos. En ese sentido, acompañaron a Perotti, Lewandowski, Sacnún y Mirabella y las precandidatas y precandidatos a la cámara baja Magalí Mastaler, Roly Santacroce, Stella Maris Clerici, María Haydee Maggio y Diego Mansilla. El resto de los postulantes de la nómina y autoridades nacionales, provinciales, municipales, comunales y miles de militantes de los 19 departamentos de la Provincia siguieron el acto en forma remota.

Asimismo, en el encuentro se emitieron las adhesiones del ministro del interior Eduardo De Pedro; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el presidente del Bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans; y del diputado nacional Marcos Cleri.

La palabra de Alberto Fernández

El Presidente de la Nación Alberto Fernández dejó un mensaje grabado, que fue emitido durante el acto. El mandatario sostuvo que "me hubiera encantado poder acompañarlos pero lamentablemente estoy aislado como consecuencia de mi viaje a Perú recientemente pero no quise estar ausente".

En ese sentido, subrayó que "estamos en vísperas de una elección importante para la Argentina donde vamos a dirimir una vez más qué tipo de país queremos". "Todos saben lo que nosotros heredamos: una economía paralizada, una pobreza creciente, una economía altamente endeudada y cuando empezamos a empezar a afrontar estos problemas sobrevino una Pandemia que asoló todo el mundo y a nosotros también consecuentemente. Pero a pesar de todo no bajamos los brazos", continuó.

Alberto Fernández se refirió a la estrategia sanitaria e indicó: "yo pude avanzar en este tiempo, en un escenario tan feo, en un momento tan difícil porque conté con la ayuda y la colaboración permanente de los gobernadores de la Argentina, entre ellos Omar Perotti". "Omar estuvo codo a codo haciendo frente a la Pandemia, trayendo ideas, escuchando mis posiciones y acompañándolas", manifestó.

Asimismo, afirmó que "en estos dos años que quedan de mandato yo necesito que ustedes, santafesinas y santafesinos nos acompañen". Al respecto, añadió también que "hemos también pensado en algo que recurrentemente viene a mi cabeza que es esa necesidad que yo digo existe en la política argentina de poner nuevos actores en el escenario nacional. Por eso pensamos esta vez en Marcelo Lewandowski que junto con Marilín Sacnún con toda la experiencia que tiene como senadora nos ayuden a enfrentar los 2 años que vienen. Roberto Mirabella, Magalí Masteler son también dos apuestas que hacemos para concretar esa vocación que tenemos".

"Sabemos que tenemos que enfrentar unas PASO en Santa Fe y que encima enfrentan a alguien que yo quiero mucho. Yo solo pido que la confrontación sea de ideas, que sea ver quién aporta lo mejor y que los santafesinos después resuelvan. Pero necesitabas decirles que yo confío en ustedes, que creo que con Marcelo llega a la política nacional un hombre comprometido con las instituciones y con la ética, que son valores centrales para mi en la política", cerró el mandatario.

Omar Perotti y los precandidatos

El gobernador de Santa Fe Omar Perotti llevó adelante el cierre de la presentación de los candidatos. Allí, Perotti agradeció al Presidente Alberto Fernández: "nos tocó enfrentar una brava en la Pandemia y sin dudas tenemos el acompañamiento de Nación desde ese primer momento que nos permitió poder crecer en el número de camas críticas, de respiradores, estábamos mal como Provincia y la ayuda de Nación fue fundamental en esa etapa".

"Esto nos deja un aprendizaje a todos. Saber que hay un Presidente que acompaña, que escucha, saber que hay un Presidente que ha hecho del acompañamiento federal en la ayuda y en la asistencia en el tema de salud un hecho concreto y real", continuó el mandatario provincial.

Además, subrayó que "Hay obra en cada pueblo, en cada ciudad, hay obras estratégicas, obras transversales, refuerzo en lo sanitario, tener la posibilidad clara de tener ciudades donde va haber terapias intensivas, tener un muy buen equipamiento en cada uno de nuestros hospitales, crecer con ambulancias de alta tecnología" y destacó que su gabinete "trabajó en los dos frentes: en el frente de cuidar y en el que la instancia de que los sectores productivos pueda mantener el mayor nivel de actividad con los cuidados y los protocolos, con la ayuda de financiación del Banco de la Nación Argentina, 26500 millones puestos a disposición del que produce, del que trabaja, junto con los del Nuevo Banco de Santa Fe, junto con la asistencia directa hacia aquellos que no pudieron desarrollar plenamente su actividad y eso es lo que nos permite ser la Provincia con el mayor nivel de actividad económica y el que ha mostrado el de mayor recuperación de empleo".

Perotti expresó que "Provincia y Nación juntos es el tema clave" y, en ese sentido, sostuvo: "Dijimos a todos los santafesinos que había que darle a Santa Fe lo que era de Santa Fe pero nunca más una Provincia de espalda a la Nación. Santa Fe crece desde la Nación y crece hacia la Nación porque lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado. Y esto es central".

Además, indicó que "sabemos que encontramos el camino de poner de pie a Santa Fe y esto es lo que estamos haciendo hoy acompañando a Marcelo, a Marilín y a Roberto. Son nuestros candidatos. He estado con la decisión de acompañarlos. No especulo. Digo claramente dónde estoy parado. Y estoy parado en el esfuerzo hecho hasta aquí en el proceso de cambiar la provincia de Santa Fe donde no nos da lo mismo seguir como estábamos, donde dijimos que íbamos a cambiar y estamos cambiando y eso significa acercar gente nueva a la política, ampliar espacios, renovarnos, no seguir siempre con los mismos y allí es donde estamos comprometido en ese camino".

Por otro lado, el precandidato a senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski expresó que "esta lista me llena de orgullo porque es una lista no hay que explicarla" y sostuvo que "así como elegí cuando di el salto a la política, también elijo dónde estar hoy y no equivocarme y no tirar lo que construí durante 33 años en mi carrera como periodista y saber bien qué quiero y por qué lo hice y qué quiero para mi Santa Fe y para mi país".

También manifestó: "a vos que sos militante y estás confundido en estos días. No tengas ninguna duda que en la Provincia de Santa Fe y en el país hemos recuperado a través del Frente de Todos y con esta idea y con este modelo porque estuvimos unidos, tuvimos un concepto y no hay que dejarlo. Por eso tenemos que estar todos unidos, tenemos que estar todos haciendo Santa Fe".

Luego, la precandidata a senadora nacional María de los Ángeles Sacnún señaló que la lista Celeste y Blanca se "conformó tomando los valores que se reflejaron oportunamente cuando allá por el año 2019 Cristina Fernández de Kirchner nos invitaba a reformular la construcción de un gran frente nacional". En ese sentido, mencionó "la construcción de unidad con todos aquellos y aquellas que pensaban como nosotros y que tenían la intención de poner de pie nuevamente a la Argentina, a Santa Fe" y también a "la humildad de no anteponer ningún tipo de aspiración personal por encima del colectivo".

Además, resaltó que "nosotros ya veníamos, en Santa Fe, transitando un proceso de unidad que afortunadamente con el esfuerzo de cientos y miles de compañeras y compañeros nos permitió volver al gobierno de la Provincia y que Omar Perotti se constituyera en el gobernador de todas y todos". "Y ese fue, diría, yo el preludio de lo que después significó una victoria muy importante de la fórmula de Alberto y de Cristina a nivel nacional", agregó.

A su turno, el precandidato a diputado nacional Roberto Mirabella expresó que "esta lista representa distintos sectores políticos y territoriales" y resaltó "la presencia de emergentes de la política santafesina como es el caso de Marcelo Lewandowski o de Marcos Castelló que han tenido una relevancia importante en las últimas elecciones y rompieron con la vieja política en el Senado de la Provincia marcando un límite en que no todo da lo mismo". "Creo que esta esperanza que se ve reflejada en nuestra lista, en Marcelo y en Marilín marca un poco a las claras la decisión que tenemos de encarar esta nueva etapa de la política santafesina", añadió.

Mirabella resaltó "el compromiso y la vocación" de todo el espacio, del gobernador de la provincia y del Presidente de la Nación y de la Vicepresidenta por "fortalecer un modelo político y de gestión que apuesta al desarrollo, que apuesta al empleo, que apuesta a la Provincia". "Un modelo que estamos llevando adelante en Santa Fe y que lleva adelante en el país Alberto Fernández y Cristina Fernández", sumó.

En ese marco, manifestó que "en estos días muchos están haciendo el esfuerzo para que nos enojemos pero nosotros respondemos con obras y con amor" y afirmó: "No necesitamos que vengan a darnos lecciones de ética ni de política ni necesitamos que se ponga en crisis la institucionalidad de la Provincia de Santa Fe. Sí necesitamos que más que nunca estemos codo a codo afrontando esta coyuntura extraordinaria".

Mensajes de Wado De Pedro y legisladores nacionales

El ministro del interior Eduardo De Pedro manifestó su respaldo a la nómina con un mensaje grabado que se emitió en el acto. "Es muy importante hoy estar acá en el lanzamiento de la lista Celeste y Blanca" y planteó la necesidad de "volver a discutir un modelo de país, un modelo productivo, exportador, que priorice la mesa de los argentinos también, la inclusión de los últimos, aquellos que todavía están rezagados". "Sigamos por el camino de la unidad, de la inclusión, el camino de la producción, de la redistribución". "Por eso, Roberto, Marcelo y Marilín, ¡fuerza! ¡a militar!, ¡a seguir construyendo una Argentina federal, más democrática e inclusiva para todas y todos!", completó el funcionario nacional.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti envió su saludo a la lista Celeste y Blanca y señaló que "estoy segura que Marcelo, Marilin y Roberto son los mejores representantes para la Provincia de Santa Fe".

El diputado nacional Marco Cleri sostuvo que "es un orgullo poder estar acompañando la presentación de la lista oficial del Frente de Todos en la Provincia de Santa Fe". Recordó que "cuando Cristina construyó el Frente de Todos priorizó el interés general por encima del interés individual" y sostuvo que "en esta campaña que comienza no vamos a entrar en debates estériles, la campaña que empieza es la campaña de Todos porque en nuestra Provincia de Santa Fe trabajando en armonía entre el gobierno nacional y el gobierno provin cial la hacemos entre todos".

Finalmente, el presidente del Bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, aseveró que "la Provincia de Santa Fe tiene dos legisladores impecables" con los actuales senadores Marilin Sacnún y Roberto Mirabella y destacó la vocación de ambos "en defensa de los intereses de Santa Fe y de los intereses de la Argentina". "Y le damos la bienvenida a Marcelo Lewandowski que siendo parte de este equipo viene a acompañarnos en este esfuerzo", cerró.