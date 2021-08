El "Kily" González y el arbitraje: "Me rompe las pelotas"

Central perdió en su cancha ante Aldosivi y padeció un error arbitral que pudo haber cambiado el resultado del juego. Un claro penal por mano de Coloccini que el juez Fernando Echenique ignoró. Es el segundo partido consecutivo que el canalla sufre errores arbitrales: "Me rompe mucho las pelotas", dijo el Kily González sobre la reiteración de los fallos arbitrales.

El entrenador auriazul abundó sobre el tema: "Nuevamente paso lo mismo. Yo no quiero que me regalan nada, pero no nos dan cosas que son clarísimas. El partido pasado, un penal a Caraglio, un gol en offside; ahora esto. La verdad que rompe las pelotas".

Seguimiento individual canalla: pocos rendimientos aceptables en la caída auriazul

El técnico auriazul agregó: "No quiero que inventen eso es lo que realmente me jode".

Y se refirió a la demora de la llegada del VAR al fútbol local: "La realidad nos dice que no se va a utilizar. A lo mejor con el VAR el otro día y hoy teníamos otro resultado, pero no me puedo lamentar porque no sirve de nada"

Por su parte, el Kily hizo su análisis del partido y expresó: "Hicimos todo el desgaste nosotros. Mi equipo va a buscarlo siempre. Tuvimos errores como todos, pero estoy satisfecho al margen de los errores. Aldosivi no fue superior a nosotros".

Y agregó respecto de las críticas que pueden venir tras la derrota: "Se que cuando perdemos para muchos no sirve lo que hacemos".

A su vez, sumó: "Este resultado no me cambia la idea. El equipo intenta hacer lo que entrenamos en la semana. Nos viene muy bien este golpe porque sabemos que no podemos bajar ni el uno por ciento la intensidad".

Finalmente, terminó la conferencia enojado ante la consulta por las contrataciones caídas durante el libro de pases, que cerró recientemente: "No voy a tirar mierda par todos lados, si están esperando eso. Los que pudieron venir vinieron y los que no pudieron no vinieron. Ya está. Somos lo que somos y estamos los que estamos. Mi equipo va al frente y seguirá yendo al frente".

Con info de Rosario3