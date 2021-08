Realizarán la Cámara Gesell por el presunto abuso sexual en el Colegio San José

Este martes a las 10 se llevará a cabo la Cámara Gesell por el presunto abuso sexual en el Colegio San José. Luego de confirmarse en la mañana de este lunes que no existían registros fílmicos de quienes se encontraba en la institución, esta herramienta se tornará clave para resolver qué sucedió el miércoles de la semana pasada con una alumna de 2° grado, de solo 7 años.

De acuerdo a lo indicado por el abogado de la familia, Carlos Farías Demaldé, el peritaje se llevará a cabo con una psicóloga determinada por la Justicia rafaelina.

"La violación ocurrió y el hecho fue en el colegio, en horario de clases. Mi hija relata que fue un profesor o alguien que trabaja en la institución por la vestimenta", dijo Vanesa, la madre de la pequeña que habría sufrido el ataque.

Por su parte, Demaldé confirmó en la mañana de este lunes que no fue preservada la escena donde se habría producido el abuso sexual en el Colegio San José. También que las cámaras de seguridad no guardaron las imágenes por “falta de una batería que me dicen que cuesta 50 pesos” y que tampoco funcionaba el registro biométrico, que certifica quien ingresaba o no al establecimiento San José. De esta forma, solo queda una planilla como registro de quienes estaban.

“El intendente municipal se mostró colaborador desde el punto de vista local y también con un encuentro con el obispado. También puso a diposición la cuestión técnica e informática por las imágenes de las cámaras”, dijo a la salida del Palacio Municipal, luego del encuentro con el intendente Luis Castellano.