Fernando Gamboa: "El punto es válido pero el partido fue horrible"

El entrenador de Newell's, Fernando Gamboa, rescató este lunes el empate conseguido en Paraná ante Patronato y el trabajo que hizo su equipo conforme a las circunstancias de “un partido incómodo en una cancha complicada”.

Leer también: Newell's empató con Patronato en Paraná

"No podemos detenernos en que no jugamos bien. Hay un rival que está muy bien preparado para retroceder y no dejarte jugar. Creo que fue una mezcla de las dos cosas. Hubo cosas que no nos salieron y fue un buen planteo del rival", analizó el Negro.

En ese sentido, sostuvo que "el partido estuvo bien jugado desde lo que se exigía: pedía que sea peleado y desde ese lado lo jugamos bien. El punto es válido. Pero el partido fue horrible, un dolor de ojos impresionante".

En relación a la rotación de jugadores, Gamboa explicó: "Cumplimos el tercer partido en siete días, y volvemos a jugar el viernes (con Platense por la 5ª fecha). Por eso se explican algunos cambios, y quizás por qué algunos jugadores no llegan al ciento por ciento”.

Con info de Rosario3