Colón y la posibilidad de reclamar el título de Copa como una Liga

El vicepresidente tercero de Colón, Patricio Fleming, se refirió a la posibilidad de reclamar el título de Colón como una Liga. Además, habló sobre el conflicto de premios que se dio el fin de semana pasado, que hizo que el plantel decidiera no concentrar para el partido ante Godoy Cruz.

“Eso lo definirá AFA a fin de año, todavía no sabemos nada en concreto. Estamos esperando la resolución. No tenemos ningún problema. Creo que será de esa manera, pero hay que esperar. No sé qué parámetros tomará la AFA. Creo que serán los dos”, manifestó, en diálogo con Doble Amarilla, sobre la chance de que el título obtenido en el primer semestre sea reconocido como una Liga.

Por su parte, sobre el conflicto de premios, explicó: “Hay una diferencia, pero esto recién es para febrero del año que viene. Es para cuando juguemos la Copa Libertadores, el primer premio lo recibiremos el año que viene. Ellos piensan que tendrán que tener por el campeonato y por la entrada a la Copa. Les hemos pagado un premio elevado con base en que nos clasificamos a la Copa. Queremos bajar los decibeles de eso".

"Seguro que eso se terminará arreglando. Van a concentrar los próximos partidos. Yo creo que se va a solucionar. Hay mucho para jugar. El 17 de diciembre jugamos un sólo partido por una estrella y también tendrá un premio importantísimo. Soy de la idea de bajar los decibeles. No habrá inconvenientes”, completó.

Luego, manifestó que varios futbolistas se acercaron a hablar con los directivos. “Eran seis jugadores y estábamos el presidente y los tres vicepresidentes. Pero es mentira que se fueron calientes, fueron boludeces que se dijeron. Se discutió, no nos pusimos de acuerdo, pero es un tema para seguir conversando. No nos conviene a ninguno que haya problemas. Hoy el 95% de la ciudad estará a favor de la dirigencia, no hay que exponerlos a los jugadores. Es un plantel campeón, lo hablaba un poco con Paolo Goltz, cuando ganaron en Lanús había otra situación. Nosotros no agarramos ni una moneda por recaudación, ni nada de eso. Colón salió campeón y no cobró un peso. De todas maneras, no habrá problemas con esto. Solito se va a destrabar”, completó.

Por otro lado, Fleming se refirió a la oferta por Farías: “Si no vienen con los U$S 10 millones de la cláusula, la intención es no venderlo. Domínguez no quiere y el pibe tampoco quiere irse, ni hay presión ni de él. El DT lo quiere retener también”, expresó. Sin embargo, dejó la puerta abierta a una posible salida si pagan lo que piden: “Tenemos que jugar la copa el 17 de diciembre, la Copa Libertadores el año que viene. Pero si alguien viene con esa plata no podemos hacer nada. No nos vamos a sentar a conversar bajo ningún punto de vista por otra suma de dinero, no lo queremos vender”.

El plantel Sabalero, flamante campeón, afronta el torneo sin el Pulga Rodríguez, uno de los pilares del equipo que consiguió el trofeo. “Tenemos dos jugadores para suplantarlo al Pulga: uno es Ferreira y el otro el Gato Formica. Uno es más joven, el otro más pensante. No creo que influya tanto su salida. Faltaron dos o tres jugadores. Tenemos una defensa armada, varios suplentes de jerarquía. Es al contrario, cuando tengamos todos los jugadores, será un lindo problema para Domínguez”, manifestó sobre el mercado de pases.

“El objetivo sigue siendo el mismo. Si nos podemos quedar cerca de la punta, y si podemos repetir, lo vamos a intentar. Los jugadores ya se acostumbraron a ganar títulos y plata, van a tratar bajo todo punto de vista repetir. Todavía estamos ilusionados. No jugamos ninguna copa, así que estamos ilusionados con pelear. Creemos que Boca, que tampoco tiene copas, será un competidor importante, pero hoy no creo que sean superiores a nosotros. Tenemos hoy a un DT que es de los mejores”, agregó sobre las ambiciones que tiene el equipo para lo que se viene.

A su vez, el vice de Colón destacó que “lo más importante que hizo Colón desde que salió campeón fue retener a su DT”. “Hoy por hoy debe ser el tercer mejor pago de la Argentina, pero lo vale. También su representante es buen tipo, no nos presiona, no exige. Es el mismo de Gallardo, no es casualidad que Gallardo lleve 7 años en el mismo lugar y Domínguez haya renovado un año y medio más con nosotros. Es más, muchos de los jugadores que llegan de River tienen que ver con la buena relación que hay entre Marcelo, Eduardo y Juan Berros. Ahora nos llevamos a Ferreira, que lo necesitábamos por la salida de Escobar. Hay una armonía linda entre todas las partes”.

Por último, Fleming se refirió a las elecciones que se acercan en el club: “Estamos esperando, ojalá sean lo más pronto posible. Newell’s y nosotros estamos en la misma situación. Nosotros salimos campeones, qué problema tenemos con hacerlas, ¿no? Para organizarlo un poco, después de que el Gobierno dé el ok, serán 15 días para organizar todas las cuestiones del padrón y demás”, concluyó.