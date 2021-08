Muy pronto vuelve a la conducción Carmen Barbieri

El lunes 9 de agosto llega el debut de Carmen Barbieri con Mañanísima por Ciudad Magazine (lunes a viernes, 10:30 hs), un programa que marca la vuelta a la conducción de la actriz en un formato con mucha actualidad y todo el humor de Carmen.

Pampito y Estefanía Berardi son parte del equipo que acompaña a la animadora en un magazine que promete invitados, entrevistas, información del espectáculo y todo lo que pasa en redes sociales.

“Me siento muy cómoda con las entrevistas, con la cocina y con la actualidad. Soy una persona que todo el tiempo está tratando de estar informada y es por mi forma de ser. Necesito estar informada y estar segura de lo que informo, por eso soy muy estudiosa”, afirmó la conductora a Ciudad, antes de su estreno.

Sobre el desafío de ponerse al frente de un ciclo, se mostró súper entusiasmada. “Lo estaba esperando y llegó. Me convocan para ser la bastonera, la que lleva este programa que va a ser de entretenimiento y de información”, aseguró.

“Amo hacer un programa en vivo con actualidad, lo hice mucho tiempo y me fue muy bien. Me gusta llegar a la casa de las señoras, de los señores y por qué no de los niños y poder hacerlo en vivo. ¡Estoy muy feliz de estar en Ciudad Magazine!”, afirmó Carmen Barbieri sobre su debut con Mañanísima.

Fuente: Ciudad Magazine