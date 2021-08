Entrenar postparto: Rocío Sánchez Moccia, la Leona que no quiso quedarse fuera de Tokio

Rocío Sánchez Moccia fue mamá hace tan solo cuatro meses y tuvo que dejar a su beba, Francesca, para ser parte de Tokio 2020. La experimentada jugadora de 33 años contó que hizo un entrenamiento diferente al de sus compañeras para ponerse a tope, después de ser mamá.

Los primeros meses después del parto son un período crítico de apego entre la madre y el bebé. Es un tiempo precioso, pero también resulta ser una etapa de grandes cambios físicos, emocionales y de estilo de vida.

“Una deportista de alto rendimiento seguramente tiene un control corporal y una preparación de su complejo lumbopélvico, también llamado ‘CORE’”, explica a Con Bienestar Laura Baroli (M.N. 13.433), kinesióloga especializada en rehabilitación del suelo pélvico. El “CORE” es una caja formada por delante por los músculos abdominales, por detrás por los paravertebrales y glúteos, el techo por el diafragma y el piso por la musculatura del piso pélvico y la cadera. Todo actúa sinérgicamente para estabilizar la columna lumbar.

Leer también: Llegan más de 70 mil vacunas de Moderna a Santa Fe para menores de edad

“Estuve entrenando hasta lo que pude. Tenía fecha de parto el 1º de marzo, no se adelantó, fue hasta el final, nació de 41 semanas y media y por cesárea, así que hasta ahí no lo había pensado. Nació, me sentí bien, el Chapa (Retegui) me había preguntado si estaba para volver, y bueno, pasó un mes para que me adaptara y esperara por la cesárea, y el día que fui a hablar con él y que las vi entrenar a las chicas, fue como que me di cuenta de que tenía ganas de arrancar”, confesó Rocío en una entrevista para ESPN.

El obstetra Roberto Casale (M.N. 65.557) indica que se puede entrenar al mes del parto tanto si fue natural o por cesárea sin complicaciones. “Puede volver a entrenar y más si es deportista”, afirma.

Es crucial realizar programas adaptados a las características físico-emocionales únicas que se viven en el posparto. Y tienen que ser guiadas bajo las recomendaciones de profesionales cualificados en el asesoramiento y entrenamiento maternal.

Leer también: Avanza el plan de vacunación: empezaron a inocular a menores de 17 años con comorbilidades

“Después de haber sido mamá, muchas veces hay que relajar el suelo pélvico además de fortalecerlo. Si no se relaja, pueden aparecer disfunciones como incontinencia de orina por ejemplo”, describe la experta y recuerda que no hay que subestimar el agotamiento que implica la maternidad reciente donde es común dormir mal e inclusive, se vive un cóctel hormonal propio del puerperio que precisa estabilizarse, “El cuerpo también se lesiona por estrés”, resume.

Antes de los tres meses, la especialista recomienda hacer yoga suave, pilates sin mucha resistencia. También stretching, ejercicios estáticos para mejorar la postura y rutinas con pesas de menos de dos kilos. No recomienda el running, el crossfit, el entrenamiento funcional ni nada que implique impacto o levantar mucho peso.

“Lo ideal es que a los tres meses la mujer tenga una evaluación de su piso pélvico a través de la consulta con un kinesiólogo y juntos vean el aumento progresivo de la actividad física”, sugiere Baroli.

Fuente: Con Bienestar