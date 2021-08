Desde Holanda, una jugadora santafesina de hockey opinó del gran momento de Las Leonas

Los Juegos Olímpicos continúan despertando pasiones y el hockey es uno de los deportes en los que Argentina continúa en carrera. Desde Holanda, la santafesina Stefanía Antoniazzi, analizó el juego nacional.

"En los primeros partidos no venían jugando como equipo. El encuentro contra Alemania fue muy bueno, jugaron todas muy bien y me gustó el sistema de juego que plantearon. Si están igual, tienen muchas chances de jugar una final. No quiero menospreciar, pero India no es tan buen equipo", comentó la jugadora de hockey que salió de El Quilla.

Hace un año y medio que se encuentra en una localidad a 15 minutos de La Haya, en Holanda. Contenta por el inicio de la nueva temporada en la primera división de la liga local, que tiene el mejor nivel de hockey del mundo. "Estamos emocionadas porque tenemos nuevos refuerzos este año, y voy a tener el gusto de jugar con la mejor del mundo, que está en la selección holandesa en los Juegos Olímpicos", aclaró.

Adaptarse en territorio extranjero no fue fácil para la entrevistada. Antes vivió en España, y el idioma y nivel de juego, la ayudaron a disfrutar la estadía. Pero mudarse a un país sin conocer el idioma, fue un trance complicado. "Tuve la suerte de llegar acá pero yo tenía cero base del inglés. Acá el idioma es dutch, muy complejo, muy difícil. El primer, y tal vez hasta el segundo mes, estuve súper nerviosa y no me sentía cómoda y no entendía nada. Tenía una amiga que me traducía todo. Pero le metí pilas, estudié, aprendí en el día a día. Me siento mejor con mi inglés y puedo expresarme y todo. Antes en la cancha y charlas técnicas me sentía mal, incómoda".

Destacó que su equipo es muy bueno y tiene excelente relación con compañeras y entrenadores. "Te dan una mano, no te ponen nerviosa. Estoy emocionada por la temporada que se viene".

Los recuerdos de sus años en Santa Fe siguen intactos. "Toda mi vida jugué en Quilla, todo lo que se y soy es de ese Club, tuve muy buenos entrenadores". Para Antoniazzi, que conoce, el nivel de juego argentino es menor que el holandés. "Acá tienen una dinámica muy intensa, es totalmente diferente. Los Juegos Olímpicos acá, particularmente en el hockey y fútbol, se vive muy intensamente, porque son muy fans. Acá en la ciudad se vive el hockey, es el deporte popular, están enchufados a la tele y se saben todo".

Por último, la entrevistada admitió que espera una final entre Argentina y los Países Bajos para disfrutar por partida doble.

